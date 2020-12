Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se non si ha idea di cosa preparare per questo fine settimana, o per le festività natalizie, la lasagna ai carciofi gustosissima con besciamella e formaggi vari da preparare, è proprio quello che ci vuole e non deluderà.

La lasagna è un piatto tipico della tradizione Italiana e negli anni, sono state preparate diverse versioni.

Questa con i carciofi, a differenza della classica lasagna alla bolognese, è bianca, altrettanto gustosa e ricca di ingredienti.

Ecco la lasagna ai carciofi gustosissima con besciamella e formaggi vari

Ingredienti

a) 15 sfoglie di pasta fresca;

b) 1 litro di besciamella;

c) 5 carciofi grandi;

d) 150 g. di parmigiano reggiano grattugiato;

e) 720 g. di scamorza affumicata;

f) olio per friggere;

g) sale q. b;

h) pepe q. b.

Per la besciamella

a) 1 litro di latte;

b) 100 g. di burro;

c) sale;

d) noce moscata;

e) 100 g. di farina.

Procedimento

Si comincia dai carciofi. Per pulirli, infilare dei guanti e eliminare le foglie dure, facendo ruotare il carciofo sulla mano. Appena raggiunto lo strato di foglie più morbide, tagliare il gambo e pulirlo con un coltellino. Tagliare il carciofo a metà, eliminare le punte e togliere la barbetta situata al centro.

Durante la pulizia, ogni pezzo di carciofo, per evitare che si scurisca, dovrà essere posto in un contenitore con acqua e succo di limone.

Prendere una padella, versare dell’olio di semi, farlo riscaldare e friggere i carciofi.

A questo punto preparare la besciamella e farla raffreddare.

Nel frattempo tagliare a pezzetti la scamorza.

Preparazione delle lasagne bianche

Versare sul fondo della pirofila, due mestoli di besciamella.

Disporre le foglie di lasagna su tutto il fondo e versare la besciamella, aggiungere i carciofi e la scamorza. Spolverare con il parmigiano grattugiato.

Procedere in questo modo, fino a quando gli ingredienti si saranno esauriti.

Infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz’ora.

Prima di servire la lasagna, farla riposare una quindicina di minuti fuori dal forno.