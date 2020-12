Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’ultima volta che si siamo occupati del titolo della squadra Campione d’Italia in carica, ci eravamo chiesti se Pirlo sarebbestato in grado di risollevare le sorti delle quotazioni a Piazza Affari? Le sono andate benino con un rialzo del 10% a partire dal 24 ottobre. La parte interessante, però, potrebbe arrivare nelle prossime settimana visto che la Juventus è vicina a un’esplosione rialzista a Piazza Affari. Potrebbero, infatti, essere in arrivo rialzi con potenziali guadagni di circa il 50%.

Questo ottimismo, però, si scontra con le indicazioni degli analisti e la valutazione basata sui multipli di mercato. In entrambi i casi, infatti, le quotazioni superiori agli obiettivi di prezzo o, nel caso migliore, in linea.

Secondo l’analisi grafica la Juventus è vicina a un’esplosione rialzista a Piazza Affari

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 18 dicembre con un ribasso dello 0,17% rispetto alla seduta precedente a quota 0,8316 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma per la quarta settimana consecutiva le quotazioni nono sono riuscite a rompere al rialzo la resistenza in area 0,8346 euro. Qualora anche settimana prossima dovessimo assistere a un nuovo fallimento, aumenterebbero le probabilità di vedere una discesa fino in area 0,786 euro. Solo una chiusura settimanale sotto area 0,756, però, farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un massimo potenziale del 20% circa.

Time frame mensile

La chiusura di dicembre sarà decisiva per capire il futuro di lungo periodo. Una chiusura mensile sotto area 0,742 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Viceversa, una chiusura mensile superiore a 0,832 euro farebbe scattare una proiezione al rialzo con potenziale rialzista minino del 50% (raggiungimento dell’obiettivo in area 1,31 euro). A seguire, poi, le quotazioni potrebbe anche andare incontro a un rialzo di oltre il 100%.

Monitorare, quindi, con molta attenzione la chiusura di dicembre.