La Juventus di Pirlo riuscirà a risollevare le sorti delle quotazioni a Piazza Affari? È questo che si chiedono gli investitori, e non solo, che hanno puntato sulla squadra campione d’Italia per otto volte di fila. Dal punto di vista sportivo le prestazioni della squadra possono avere un impatto positivo sul titolo solo se si vince la Champions League. Già negli ultimi anni, infatti, le vittorie in Italia non hanno avuto alcun effetto benefico, mentre le sconfitte in Champions hanno determinato forti ribassi in Borsa. A testimonianza di quanto detto, basta vedere quanto è successo dopo la vittoria nel primo turno di Champions. Il 21 ottobre il titolo della Juventus ha chiuso in rialzo del 4,6%. Un rialzo che non si vedeva da mesi.

La Juventus di Pirlo riuscirà a risollevare le sorti delle quotazioni a Piazza Affari solo se il cammino in Europa continuerà in modo trionfale.

L’analisi grafica e previsionale sul titolo Juventus

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 23 ottobre con un rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente a quota 0,7676 euro.

La tendenza in corso nel medio/lungo periodo è ribassista, ma qualcosa inizia a cambiare. Sul settimanale, infatti, l’area di supporto 0,73/0,74 euro sta reagendo molto bene e potrebbe fare da rampa di lancio per le quotazioni. Un indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,851 euro. Sul mensile, invece, la chiusura di ottobre potrebbe essere molto pericolosa. Qualora, infatti, dovesse essere inferiore a 0,8317 euro le cose potrebbero volgere al peggio, Tuttavia solo chiusure mensili inferiori a 0,648 euro segnerebbero il punto di non ritorno.

È sul giornaliero, però, che si incominciano a vedere i primi segnali rialzisti. La tendenza, infatti, è girata al rialzo e punta area 0,8014 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero raggiungere anche la massima estensione in area 0,96 euro con effetti positivi anche sui time frame superiori.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

