In cucina non c’è niente di più stimolante di sperimentare cose nuove. Perché allora non stravolgere le abitudini andando a cuocere un dolce in padella anziché in forno? È possibile e il risultato ci sbalordirà. Andiamo infatti a proporre la gustosissima torta al cocco e cioccolato facilissima da preparare in padella. È un dolce perfetto dopo una cena ma anche a colazione. Gli ingredienti e i passaggi per realizzarla sono molto semplici.

Vediamo quindi cosa ci serve per preparare questa torta che farà felici grandi e piccini.

Ingredienti

1 uovo;

75g di zucchero;

60g di farina;

75ml di latte;

20 g di farina di cocco;

5g di lievito per dolci;

120g di cioccolato;

sale q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

olio di cocco o burro.

Procedimento

Iniziamo prendendo una ciotola dove metteremo lo zucchero e l’uovo. Montiamo il tutto con le fruste elettriche, se ne abbiamo, aggiungendo un filo d’olio. Continuiamo a montare fino ad ottenere una consistenza spumosa. Successivamente aggiungiamo il lievito e dopo aver mescolato bene aggiungiamo anche la farina, spargendola a pioggia poco per volta mentre continuiamo ad amalgamare. Dopodiché mettiamo un pizzico di sale. Per ultima aggiungiamo la farina di cocco e mischiamo bene il tutto. Prima di iniziare a cuocere la torta è meglio avvantaggiarsi con il cioccolato. Dobbiamo infatti scioglierlo in un pentolino o in alternativa possiamo farlo in microonde. Fatto ciò e messo da parte prendiamo una padella antiaderente e versiamoci dell’olio di cocco o imburriamola. Questo per non far attaccare l’impasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Versiamo nella padella il composto e successivamente versiamo il cioccolato sciolto. Lasciamo cuocere la torta per mezz’ora circa a fuoco basso coprendola con un coperchio. Ricordiamo di girarla almeno una volte quando sarà quasi cotta. Trascorso questo tempo la gustosissima torta al cocco e cioccolato facilissima da preparare in padella sarà pronta da servire.