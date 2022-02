In cucina abbiamo la possibilità di sperimentare nuovi piatti, di lasciar libera la nostra creatività e di realizzare ricette sempre nuove e appetitose. Ma c’è molto di più. Infatti, quando siamo ai fornelli, non stiamo facendo qualcosa di buono solo per il nostro palato. Potremmo farlo anche per la nostra salute. Ci sono diversi alimenti che aiutano il nostro organismo e che potrebbero proteggere la nostra salute. Tutto ciò che dovremmo fare sarà informarci, capire quali cibi potrebbero andare a nostro favore e sfruttarli al massimo, per poter ricavare piatti salutari e gustosi. Per esempio, ce n’è uno in particolare che vogliamo proporre oggi, perfetto soprattutto per un pranzetto veloce, leggero e delizioso.

Farro, orzo e orata, una combinazione vincente per preparare un pranzo con i fiocchi leggero, rapido e al tempo stesso più che salutare

Oggi vedremo come preparare un primo di farro, orzo e orata, aggiungendo soia e noci per rendere il tutto più gustoso e appetitoso. Delle proprietà di questi alimenti avevamo già parlato in passato, sottolineandone alcuni benefici davvero utili per il nostro organismo. In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo spiegato come noci e cereali integrali (tra cui, appunto, il farro) possano aiutarci a tenere a bada il colesterolo, assieme agli omega 3 contenuti nel pesce. In un altro articolo, invece, avevamo sottolineato anche la potenza dell’orzo nel combattere la stitichezza, favorendo una buona regolarità intestinale. Quindi, ci basterà sapere come agire per dar vita a un pranzo perfetto, che farà piacere al nostro palato e anche al nostro organismo.

La gustosissima ricetta facile da preparare che terrebbe a bada il colesterolo e la stitichezza deliziando anche il palato

Per prima cosa, procuriamoci:

½ orata;

60 gr di farro;

60 gr di orzo;

olio extravergine di oliva;

noci già sbriciolate;

soia.

Adesso, in una stessa pentola, facciamo bollire l’acqua e, arrivato il momento, versiamo sia farro che orzo (solo ovviamente se hanno lo stesso tempo di cottura). Nel frattempo, occupiamoci del pesce. Puliamo con cura l’orata e tagliamola a piccole strisce. Successivamente, facciamo cuocere anch’essa in una padella, rendendola morbida e pronta per fare da condimento al nostro primo. Quando i due cereali saranno pronti, versiamoli in una ciotola e aggiungiamo il pesce al momento giusto. Condiamo con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, spargiamo le noci e aggiungiamo quel pizzico di soia che renderà il piatto più saporito. Ed ecco la gustosissima ricetta facile da preparare, che terrebbe in forze la nostra salute. Ovviamente, prima di inserire qualsiasi tipo di alimento o piatto nuovo nel nostro schema alimentare, confrontiamoci con un medico di base. Lui/lei, infatti, saprà dirci se stiamo facendo la cosa giusta per il nostro organismo.

