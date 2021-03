La pizza è uno dei piatti simbolo della cucina italiana ed uno degli alimenti più apprezzati e conosciuti al mondo. Immaginandone la preparazione, tutti noi abbiamo davanti agli occhi il classico forno a legna nel quale gli impasti vengono adagiati con l’apposita pala, e che le conferisce il suo inconfondibile sapore. Non tutti sanno, però, che possiamo cucinare la pizza anche con un altro, particolare metodo: cuocendola sulla brace del barbecue. Non ci resta dunque che scoprire con l’aiuto del team di ProiezionidiBorsa come preparare la gustosissima ricetta della pizza alla griglia.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

500 gr di farina; 300 gr di acqua; 25 gr di lievito di birra; 3 cucchiai di olio extravergine di oliva; 400 gr di polpa di pomodoro; 400 gr di mozzarella; 2 cucchiaini di sale; qualche foglia di basilico.

La preparazione dell’impasto resta quella tradizionale

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. Mettiamo acqua e lievito in una ciotola. Aggiungiamo poi la farina, un cucchiaio abbondante di olio e uno di sale. Ora impastiamo per bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo ed elastico. Lo mettiamo quindi a lievitare a bassa temperatura in un apposito contenitore, per circa due ore. A questo scopo, consigliamo di utilizzare il forno spento ma con la luce accesa.

In attesa della lievitazione della pasta, ci occupiamo del sugo. Mettiamo quindi la salsa del pomodoro in un recipiente più piccolo con il poco olio rimasto, un po' di basilico e un pizzico di sale. E lasciamo riposare.

Ora accendiamo la brace

Occupiamoci ora della brace. Mentre la griglia si scalda, dividiamo l’impasto lievitato in 4 parti uguali. A questo punto appiattiamo per bene una delle forme e la posizioniamo sulla griglia. Per stendere l’impasto possiamo anche farci aiutare da un foglio di alluminio leggermente unto. Quando vedremo formarsi delle bolle sulla superficie della pasta la giriamo dall’altra parte con un paio di pinze.



Prendiamo poi il contenitore col pomodoro e lo stendiamo bene sulla pasta con un cucchiaio. Distribuiamo quindi con le mani la mozzarella a pezzetti sull’impasto, aspettando che si fonda. Infine, tiriamo giù la pizza dalla brace e vi spargiamo le foglioline di basilico restanti. Ripetiamo il procedimento con le forme rimanenti.