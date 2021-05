Preparare qualcosa di buono e sano da mangiare è una cosa a cui tutti tendiamo. Infatti si cerca di abbinare sempre ingredienti salutari e gusto.

Purtroppo, non tutti abbiamo il tempo necessario per realizzare dei dolci o delle torte, per la propria famiglia oppure per fine pranzo o cena con amici o parenti.

Ma oggi diamo ai nostri Lettori una soluzione, e in questo articolo proponiamo la gustosissima ciambella mandorle e pere semplice e veloce da realizzare, pronta in soli tre minuti senza burro e latte.

Un dolce che piacerà sicuramente a tutti, grandi e piccini e nonostante la sua semplicità e la bella figura con amici o parenti è assicurata!

La ricetta che stiamo per proporre è realizzata in soli tre minuti, perché basta semplicemente mescolare tutti gli ingredienti e versarli in una teglia per dolci.

Ingredienti

a) 230 grammi di farina;

b) 1 pera matura tagliata a dadini;

c) 1/2 bustina di lievito per dolci;

d) 1 cucchiaio di confettura;

e) 2 uova;

f) 30 grammi di olio di girasole;

g) 80 grammi di mandorle tritate;

h) 50 grammi di zucchero di canna;

i) latte vegetale q.b.;

l) zucchero a velo per la decorazione.

Procedimento

In un recipiente versare tutti gli ingredienti indicati. Mescolare ed impastare bene.

Se l’impasto risulta un po’ duro e difficile da lavorare, aggiungere un po’ di latte vegetale.

Prendere uno stampo e foderarlo con della carta da forno. Versare l’impasto nello stampo e livellarlo con l’aiuto di una spatola.

Sistemare la teglia nel forno preriscaldato a 200 gradi per 25 o 30 minuti, o fino a quando la superficie della ciambella risulterà dorata.

Toglierla dal forno e farla raffreddare.

Tagliarla a quadretti, spolverizzarla con lo zucchero a velo e servirla.

La ciambella può essere conservata in frigo per tre o quattro giorni.