La gustosa ricetta del pollo fritto al limone

Il pollo fritto è una delle specialità nazionali americane ed è servito nei fast food in tutti gli angoli del globo. Ovviamente, quello che si può gustare a casa può essere decisamente migliore. Non solo perché possiamo utilizzare il pollo fresco invece di quello surgelato. Ma perché possiamo utilizzare olio nuovo e di alta qualità per la frittura. Inoltre, possiamo avvalerci di qualche trucchetto che ci permetta di renderlo ancora più delizioso per i nostri commensali. Ecco una piccola guida a cura della redazione Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ammorbidire la carne

Prima di tutto, scegliamo cosa vogliamo friggere: solo petti di pollo, petti, cosce e sovraccosce. Oppure abbiamo a disposizione un pollo intero. Dunque, ci saranno anche le alette, che vanno divise in due. Qualsiasi sia la nostra scelta, cerchiamo di disossare tutto quanto. E di tagliare il pollo con le forbici da cucina a pezzi quadrati o rettangolari, di due tre centimetri al massimo. Bisogna eliminare il grasso interno. E lasciare la pelle solo se siamo veramente convinti di apprezzarla, fritta e croccante. Versiamo due dita d’olio e il succo di due limoni in una terrina o in una scodella da insalata. Aggiungiamo sale e pepe e mescoliamo bene. Poi immergiamo tutti i pezzi di pollo, girandoli bene una volta o due, perché vengano bagnati dal sugo di olio e limone da tutti i lati. Copriamo con un piatto e lasciamo riposare almeno un’ora.

La ‘camicia’ all’uovo e agli aromi

Rimuoviamo tutto ora e asciughiamo bene tutti i pezzi con un foglio di carta assorbente per alimenti. A parte in una terrina sbattiamo bene le uova con una forchetta. E aggiungiamo, se piace, della scorza di limone grattugiata. Oppure dei semi di sesamo molto piccoli. O ancora delle erbe di Provenza secche. Passiamo i pezzi di pollo in un piatto con della farina OO o della maizena con un pizzico di pane grattugiato finissimo. Immergiamo nelle uova sbattute e mettiamo subito a friggere in olio caldo.

La gustosa ricetta del pollo fritto al limone

La gustosa ricetta del pollo fritto al limone si gioca tutta ora, al momento della frittura. Non bisogna far dorare troppo, peschiamo senza indugio i pezzi di pollo fritto con una paletta forata, se usiamo una padella. Mettiamoli a scolare su carta assorbente per alimenti. Se si preferisce lo stile croccante, sistemarli sulla griglia, nel forno già caldo, tenuto aperto a temperatura moderata. Tenere il pollo fritto in caldo fino a quando dovrà essere servito in tavola. Impiattando su fette di insalata e decorando con spicchi di limone.