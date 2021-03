Pasqua si avvicina e purtroppo si ritorna al periodo delle grandi abbuffate. Se vogliamo poter mangiare l’uovo e la colomba in tranquillità e senza sensi di colpa, allora è il caso di seguire questo consiglio.

Oggi parliamo di un trucco per perdere peso velocemente, risparmiando sulle calorie di uno degli alimenti più amati dagli italiani. Ecco qui la gustosa alternativa alla pasta che contiene massimo 20 calorie ogni 100 grammi.

I vari tipi di pasta dietetica

Esistono vari tipi di pasta dietetica, però sicuramente quella più famosa è quella derivata dalla farina dei legumi. Stiamo parlando, dunque, di quella di lenticchie, di ceci, di fagioli e di piselli. Sicuramente questi formati risultano molto comodi per aumentare il consumo di proteine vegetali, che generalmente risultano poco presenti nelle nostre diete.

A livello puramente calorico hanno tuttavia più o meno lo stesso contenuto energetico di quella fatta di grano. Parliamo di un numero che si aggira sulle 350 calorie ogni 100 grammi. Se il nostro obiettivo è quello di buttare giù qualche chiletto, allora dobbiamo assolutamente provare un ingrediente che arriva da molto lontano.

Gli shiritaki

Parliamo infatti di un prodotto di origine orientale, gli spaghetti shiritaki. Questi derivano da una farina vegetale, il konjac. Quest’ultima è prodotta dall’omonima pianta asiatica che prevalentemente cresce in Giappone, in Cina e in Taiwan.

Gli shiritaki sono molto famosi nei regimi di perdita di peso in primis perché contengono poche calorie e sono ricchi di fibre. Poi perchè aiutano ad aumentare il senso di sazietà di chi li consuma: il loro volume, infatti, aumenta in maniera esponenziale durante il processo di cottura.

Oggi abbiamo avuto modo di scoprire come utilizzare la gustosa alternativa alla pasta che contiene massimo 20 calorie ogni 100 grammi. Se si è interessati a scoprire altri efficaci stratagemmi per dimagrire, basta consultare questo articolo dal titolo: “Il sostituto del sale che combatte la ritenzione idrica e i chili di troppo”.