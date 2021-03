Quasi tutti ormai abbiamo preso la buona abitudine di utilizzare lo spazzolino elettrico per lavarci i denti. Molto comodo e dai risultati sicuramente più efficaci rispetto allo spazzolino più tradizionale. Il problema però sta nella sua manutenzione. Dopo i canonici 2 o 3 mesi non va ovviamente buttato via e sostituito con uno nuovo, come normalmente si fa con uno spazzolino classico. Sarebbe una spesa davvero esorbitante per il budget famigliare!

La manutenzione è quindi un’operazione fondamentale. Ecco allora che noi di ProiezionidiBorsa vi proponiamo la guida pratica per far tornare lo spazzolino elettrico come nuovo.

Pulizia quotidiana

Iniziamo da qualche consiglio da applicare ogni giorno, tutte le volte che si utilizza lo spazzolino. Dopo aver lavato i denti, far sgocciolare via per bene l’acqua dalla testina e asciugare il manico con un panno morbido asciutto.

Coprire la testina con il relativo cappuccio e sistemare lo spazzolino elettrico in posizione verticale, ad esempio sulla mensola dello specchio, ma il più lontano possibile dai servizi igienici! Evitare anche di metterlo a stretto contatto con asciugamani e accappatoi. L’ideale sarebbe riporlo nella sua custodia rigida, che in genere si trova nella confezione stessa dello spazzolino al momento dell’acquisto. Va da sé che anche la scatolina deve essere sempre asciutta e ben pulita.

La guida pratica per far tornare lo spazzolino elettrico come nuovo: il manico

A causa della presenza delle batterie, il manico dello spazzolino elettrico è la parte più delicata. Fare quindi attenzione a non lasciare residui di dentifricio e a non far colare acqua e dentifricio lungo il manico stesso. A lungo andare, questo potrebbe infatti ossidare le batterie interne provocando il malfunzionamento – se non addirittura la rottura irrevocabile – dell’apparecchio medesimo.

Altri consigli

Ecco infine qualche altro consiglio un pochino più meticoloso.

Sul manico, soprattutto nella parte in cui c’è la giuntura tra testina e impugnatura, facilmente si accumulano sporco o calcare. Per una pulizia profonda di questa zona, ci si può aiutare con uno stuzzicadenti o una piccola spazzola.

Prima del cambio della testina (da fare in genere ogni 2 / 3 mesi) è possibile igienizzarla immergendola in acqua bollente e bicarbonato di sodio.