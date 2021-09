Anche chi non ha un’attività commerciale si sarà trovato di fronte alla dicitura “IVA inclusa”. Magari leggendola riguardo una promozione telefonica o un preventivo di un qualsiasi servizio. E probabilmente ci saremo chiesti effettivamente quanto quel servizio costi. Anche se in effetti sapere il prezzo al netto dell’IVA è importante soprattutto per gli imprenditori. O per gli studenti di Economia alle prese con l’esame di Ragioneria o Economia Aziendale.

L’IVA cos’è e perché la paghiamo

L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto istituita in Italia nel 1972. Non è altro che un’imposta sulla cessione di beni e servizi ma anche sulle importazioni. È un’imposta fondamentale che colpisce tutti i contribuenti senza alcuna distinzione. E in base al bene o al servizio l’aliquota avrà un valore diverso.

La guida facile e pratica per scorporare l’IVA in pochi secondi senza fare mille calcoli

Negli scontrini o nelle fatture rivolte al consumatore finale l’IVA viene dichiarata. Per questo motivo non è necessario calcolarla, ci avrà pensato direttamente il detentore di Partita IVA. Ma nei casi in cui è inclusa bisognerà effettuare dei calcoli appositi. E lo sanno bene i nuovi detentori di partita IVA che talvolta non è così semplice quanto si creda.

Quali sono le aliquote e come scorporarle

L’aliquota ordinaria attualmente è del 22% ma esistono aliquote ridotte per alcuni beni e servizi. Ad esempio il 4% per i beni alimentari, bevande e prodotti agricoli. Mentre il 5% per alcuni tipi di alimenti specifici. E il 10% per medicinali, fornitura di energia elettrica e gas ad uso domestico. Quindi se vogliamo conoscere il prezzo al netto dell’IVA di un determinato prodotto dobbiamo tenere presente le varie aliquote.

Il metodo più semplice per fare lo scorporo è una semplice divisione. Già perché alla fine non è altro che una proporzione ma che a volte ci manda in crisi. Per poter scorporare l’IVA da un importo lordo basta solo dividerlo per un certo valore. Per l’IVA al 4% dovremo dividerlo per 1,04, per l’IVA al 10% andrà diviso per 1,10. Mentre per l’aliquota ordinaria e più diffusa basterà dividerlo per 1,22. E in un attimo avremo l’importo netto da inserire in fattura. O comunque l’importo netto del costo di quel bene o servizio.

Dunque ecco la guida facile e pratica per scorporare l’IVA in pochi secondi senza fare mille calcoli. Conoscere come scorporare l’IVA è fondamentale per gli addetti del settore e gli studenti di Economia. Però anche chi ci tiene a conoscere sempre il prezzo effettivo di un prodotto con l’IVA inclusa ora saprà come fare.

Approfondimento

Si può fare lavoro da dipendente e tenere aperta una partita IVA contemporaneamente?