Mangiare frutta e verdura di stagione può voler dire tante cose. Significa risparmiare, perché la verdura di stagione è di più facile reperibilità. Significare stare in saluta, perché la verdura che rispetta la stagionalità, indipendentemente dalla stagione in questione, è una verdura più ricca di vitamine, sali minerali e proprietà nutritive. Significa infine, vivere in armonia con l’ambiente, rispettare i cicli naturali dell’anno. Tutto ciò ha una ripercussione positiva sul corpo e sulla mente.

La guida definitiva per acquistare in maniera consapevole la verdura di stagione si prefigge l’obiettivo di accompagnare il consumatore nella scelta dell’acquisto della verdura, senza inciampare in errori o fregature.

Il Team di Proiezioni di Borsa consiglia di appuntarsi questo breviario sulla stagionalità delle verdure, attaccarlo sulla porta del frigo, nel ricettario di famiglia, fra le note del telefono. Per sapere sempre cosa è secondo natura e cosa, inevitabilmente, non lo è.

Gennaio

Bietole, carote, broccoli, finocchi, cavolfiore, patate, radicchio, rape, zucca.

Febbraio

Bietole, carote, carciofi, broccoli, finocchi, cavolfiore, patate, radicchio, sedano, rape.

Marzo

Bietole, carote, carciofi, broccoli, finocchi, cavolfiore, patate, radicchio, sedano, rape, spinaci, insalata a foglia verde, asparagi.

Aprile

Aglio, bietole, carote, carciofi, broccoli, finocchi, cavolfiore, patate, radicchio, sedano, rape, spinaci, insalata a foglia verde, ravanelli.

Maggio

Aglio, bietole, carote, carciofi, finocchi, radicchio, sedano, rape, spinaci, insalata a foglia verde, ravanelli, fave, cipolline, fagioli, fagiolini, piselli.

Giugno

Aglio, bietole, carote, cicoria, finocchi, radicchio, sedano, rape, insalata a foglia verde, ravanelli, fave, cipolline, fagioli, fagiolini, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine.

Luglio

Aglio, bietole, carote, cicoria, broccoli, radicchio, sedano, rape, insalata a foglia verde, ravanelli, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine.

Agosto

Aglio, bietole, carote, cicoria, broccoli, radicchio, sedano, rape, insalata a foglia verde, ravanelli, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine.

Settembre

Aglio, bietole, carote, cicoria, broccoli, radicchio, sedano, rape, insalata a foglia verde, ravanelli, melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, spinaci.

Ottobre

Aglio, bietole, carote, cicoria, broccoli, radicchio, sedano, rape,, ravanelli, spinaci, sedano, broccoli, cavolfiore, radicchio, finocchi.

Novembre

bietole, carote, cicoria, broccoli, radicchio, sedano, rape,, ravanelli, spinaci, sedano, broccoli, cavolfiore, radicchio, finocchi.

Dicembre

Bietole, carote, broccoli, finocchi, cavolfiore, patate, radicchio, rape, zucca.

L’ultimo valore aggiunto alla propria spesa, oltre alla stagionalità, è quello di acquistare in mercati a chilometro zero. La guida definitiva per acquistare in maniera consapevole la verdura di stagione è un memorandum importante per la propria alimentazione quotidiana.