Il periodo tra aprile e giugno è di norma il migliore per acquistare un nuovo smartphone. In primavera vengono, infatti, annunciati diversi nuovi modelli e le fluttuazioni del mercato rispondono, solitamente, con una modifica al ribasso dei prezzi. I telefoni cellulari Android hanno il grande vantaggio, tra le altre cose, di potersi proporre a diverse fasce d’acquisto, cui corrispondono, ovviamente, anche prestazioni in proporzione.

La gamma medio-bassa, quella che va dai 200 ai 300 euro, è di norma quella più popolata e districarsi tra i vari modelli proposti può essere complesso. Ecco perché la Redazione di ProiezionidiBorsa ha deciso di proporre ai Lettori, in questo articolo, la guida all’acquisto per il 2021 dei migliori telefoni cellulari nella fascia di prezzo a meno di 300 euro.

Potenza e convenienza

Il primo è un nuovo arrivato, lo Xiaomi Mi Lite 5G, “fratellino” del Mi 10T Lite. Come dice il nome, propone un processore Snapdragon 765G pronto alle reti ultraveloci 5G, un investimento per i prossimi mesi quando la copertura inizierà ad essere sempre più diffusa. 6 GB di RAM e una memoria da 64 o 128 GB, schermo FullHD+ Amoled da 6,67”, batteria capiente e ottima fotocamera. Un best buy in questa fascia di prezzo.

Dopo un periodo di magra, Motorola ha nuovamente qualcosa da dire sugli smartphone di fascia media. Il Moto G 5G è un cellulare grande, pesante, ma con un bel design e molto ben ottimizzato grazie a una versione di Android quasi priva di personalizzazioni e l’ottimo Snapdragon 750G come processore. Anche qui, modem 5G pronto all’uso, in più ha un’ottima autonomia e telaio certificato IP52.

Ricarica super veloce

Oppo Find X2 Lite è un ottimo smartphone con un rapporto qualità-prezzo da best buy. Anche qui 5G “di serie”, su un processore Snapdragon 765 molto poco energivoro che punta quindi tutto sull’autonomia. Display Amoled da 6.4” da 60 hertz e, attenzione, un comparto fotografico di tutto rispetto con la Sony IMX 586 da 48 megapixel posteriore, grandangolare e lente macro. Davvero un bel modello per chiudere la guida all’acquisto per il 2021 dei migliori telefoni cellulari nella fascia di prezzo a meno di 300 euro.