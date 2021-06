Immerso nel verde delle montagne piemontesi, nel piccolo Comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, c’è un luogo magico e dalla straordinaria bellezza. Stiamo parlando della grotta più bella ed antica d’Italia, la Grotta di Bossea.

Aperta al pubblico dal 1874, questa grotta si sviluppa per circa 3 km sottoterra. La grotta è stata creata per azione di un fiume che da moltissimi anni scava incessantemente nella roccia senza tregua. Infatti, ancora oggi la grotta continua a crescere, instancabile.

La Grotta di Bossea, un luogo magico e suggestivo da non perdere nel cuore del Piemonte

In questa grotta carsica si vedono non solo stalattiti e stalagmiti, ma anche i resti dell’orso preistorico delle caverne, laghi, una cascata sotterranea e molto altro. Quest’orso abitava la grotta circa 80.000 anni fa, era enorme, alto circa 3 metri e dal peso di circa 1.000 kg.

Nel corso della visita, percorrendo 3 km e un dislivello di circa 700 metri, si respirerà l’aria più pura e pulita di sempre. Infatti, un progetto recente propone di organizzare visite nella grotta per sedute di riabilitazione respiratoria, perché nella grotta l’aria è libera da allergeni, inquinamento e polveri sottili.

Curiosamente, si è recentemente scoperta l’esistenza di un’altra grotta sotto alla grotta, ancora irraggiungibile dall’uomo. Per questo l’interesse per la Grotta di Bossea, un luogo magico e suggestivo da non perdere nel cuore del Piemonte, questa grotta non fa che crescere. Non solo tra i turisti, ma anche tra gli esperti del settore.

La visita alla grotta

Per visitare la Grotta di Bossea, è sufficiente prenotare telefonicamente e presentarsi per una visita guidata di circa 90 minuti. La grotta è aperta tutto l’anno, e ci sono sempre 9-10 gradi costanti. Perciò, si consiglia di portare vestiti adeguati e di indossare scarpe comode.

Proprio per queste ragioni, la Grotta rappresenta un’eccezionale opportunità per trascorrere del tempo di qualità al fresco in piena estate.

Insomma, la Grotta di Bossea è un luogo fantastico, fuori dal mondo e imperdibile, da visitare assolutamente.