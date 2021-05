Per preparare una grigliata di carne perfetta servono poche cose ma fatte bene. Una volta assicurata la pulizia della griglia, dobbiamo scegliere la carne da arrostire. Molti scelgono i soliti tagli, dimostrando di non avere una grande fantasia. Ma la grigliata in giardino sarà un successo assicurato con questi 3 tagli di carne magra che in pochi utilizzano ma che sono squisiti. Esistono infatti carni prelibate, poco grasse e a buon mercato molto sottovalutate quando si tratta di barbecue. Parliamo sia di carni rosse che di carni bianche, con una piccola chicca finale.

La grigliata in giardino sarà un successo assicurato con questi 3 tagli di carne magra che in pochi utilizzano ma che sono squisiti

Partendo dalla carne rossa, un taglio buonissimo e molto sottovalutato è la fesa di manzo. Si tratta della zona triangolare che sta tra il bacino e il femore. È un taglio ricco di muscolatura e a basso apporto calorico (circa 100 kilocalorie per un etto di carne). È spesso usata per il roast beef, dimenticando che anche sotto forma di bistecca su una griglia rovente fa la sua degna figura.

Per gli appassionati di carne bianco, invece, c’è un mito da sfatare. Non è vero che la carne di maiale è sempre grassa, ci sono alcuni tagli magri eccellenti per la cottura al barbecue. Tra questi c’è sicuramente il lombo, che apporta circa 140 kilocalorie per etto. Taglio utilizzatissimo per cotture in pentola e padella, riadattata come carne da barbecue lascerà tutti a bocca aperta.

Una prelibatezza non da tutti

Magrissima, ricca di proteine e imbattibile sulla griglia è la carne di cavallo. Un etto di bistecca di cavallo apporta circa 130 kilocalorie. Unica per il suo gusto con sfumature dolciastre, è anche una fonte incredibile di ferro, ottima per chi soffre di anemia. È anche un alimento consigliatissimo per bambini e donne in gravidanza. Se non siamo frenati da questioni morali, proporre una bistecca di cavallo al barbecue ci garantirà una figura strepitosa.

