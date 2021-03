Era stato annunciato e la grande novità di WhatsApp che tutti aspettavano è ora disponibile. Una novità molto attesa e anche molto richiesta dai vari utenti è ora realtà. In cosa consiste? Ora lo scopriamo.

WhatsApp è sempre soggetto a nuovi aggiornamenti e finalmente la grande novità di WhatsApp che tutti aspettavano è ora disponibile. Questo aggiornamento riguarda WhatsApp Web, ovvero l’utilizzo di questa chat su PC o Mac.

La videochiamata

Fino ad oggi per effettuare le videochiamate si utilizzavano programmi come Zoom, Google Meet o altri. Da oggi è possibile usare anche WhatsApp per desktop. Per accedere a WhatsApp Web si può o scaricare l’app sul computer oppure direttamente dal browser. Una volta fatto ciò, sarà possibile collegare, tramite Qr code, il proprio smartphone al PC. In questo modo tutte le chat che si trovano sul telefono compariranno sul desktop del computer.

Come avviare la videochiamata su WhatsApp Web

Dato che non tutti dispongono di applicazioni per fare videochiamate, e sentire quindi parenti lontani o amici, ora si può usare la famosa chat di Zuckerberg. Ma come avviare la videochiamata su WhatsApp Web?

Per avviare la videochiamata sarà prima di tutto necessario avere un computer con un microfono, con una videocamera e con una connessione internet attiva sia su smartphone sia su PC. Ora il procedimento è molto facile. Bisogna aprire la chat con cui si desidera fare la videochiamata e in alto a destra si vedranno due bottoni. Uno per effettuare la videochiamata, il secondo per effettuare invece solo la chiamata. Quando l’utente della chat risponderà alla chiamata, allora la call avrà inizio.

Al momento questa funzione è possibile solo per le chat singole, non è ancora possibile usare la videochiamata di WhatsApp Web per i gruppi. L’azienda ha inoltre fatto sapere che le chiamate sulle chat sono coperte dalla crittografia end-to-end.

