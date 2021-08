La cheesecake è un dolce semifreddo o freddo a base di biscotti sbriciolati, una fonte di grassi per amalgamarli ed una crema al formaggio arricchita da salsine di ogni gusto: cioccolato, pistacchio, mandorla, limone, fragola.

Una ricetta che abbiamo già proposto in diverse versioni come in solo pochi minuti e pochissime kcal per questa furbissima cheesecake estiva super gustosa. Se invece abbiamo poco tempo ecco una versione fast e low cost meno di 5 euro e pochi minuti per preparare una gustosissima e light cheesecake estiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma nella nostra rubrica di Cucina, abbiamo anche dato consigli pratici su come ottenere una cheesecake perfetta e indicato il metodo sorprendente per avere una cheesecake perfetta e gustosa come mai prima ed evitare che si sbricioli o che si rompa.

Dunque ad una gustosissima cheesecake non si può assolutamente rinunciare pertanto le ricette non sono mai abbastanza. E oggi vogliamo proporre la golosissima ma light cheesecake da mangiare anche a dieta consigliatissima.

Ideale per una merenda in stile fit, ma anche come deliziosa colazione. La ricetta che vogliamo proporre oggi è veramente facile e veloce da realizzare infatti non richiede particolari propensioni e doti culinarie.

La golosissima ma light cheesecake da mangiare anche a dieta consigliatissima

Una ricetta semplice ma gustosa con il giusto apporto nutrizionale per uno strappo alla regola perfettamente bilanciato. Gli ingredienti che costituisco la torta sono infatti tutti salutari e nelle giuste dosi. I 40 g di avena costituiscono la giusta porzione giornaliera, così come i 50 g di ricotta e yogurt e ovviamente non può mancare una nota più dolce data dal caramello.

Cheesecake al caramello

Ingredienti per la base 2 porzioni:

1 banana;

80 g di fiocchi d’avena;

scorza di limone.

Per la crema:

100g di ricotta magra o senza lattosio;

150 g di yogurt greco magro.

Procedimento

In una terrina con il dorso di una forchetta schiacciare la banana e ridurla in poltiglia, unire poi i fiocchi di avena e amalgamare per bene. In un altro recipiente frullare lo yogurt con la ricotta precedentemente messa in una terrina foderata con carta da forno. Versare la crema sulla base di biscotto e lasciar riposare in frigo per 30 minuti.

Guarnire con una crema proteica al caramello o se si preferisce con qualsiasi altro gusto.

Una variante ideale anche per i nostri amici vegani:

Cheesecake vegan con biscotto al caramello

3 biscotti secchi a scelta gusto caramello;

1 yogurt alle mandorle;

1 vaschetta di frutti rossi;

70 g di cioccolato fondente.

Sbriciolare i biscotti e amalgamarli con il cioccolato fondente fuso, riporre in una terrina precedentemente foderata con carta oleata. Frullare lo yogurt con mezza vaschetta di frutti rossi e riporre il composto sulla base biscotto. Mettere in frigo e lasciar riposare per almeno 20 minuti. Guarnire con i frutti di bosco rimanenti, ed ecco la merenda è pronta.