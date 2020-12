Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le Palle di Mozart o Note di Mozart, sono golosi cioccolatini ripieni di marzapane e pistacchio, originari di Salisburgo, la capitale austriaca della musica.

Sono state inventate nel 1890 in una famosa pasticceria di questa bellissima cittadina. Per commemorare la scomparsa del genio musicale Wolfgang Amadeus Mozart, che se ne andò il 5 dicembre 1791. È noto a tutti quanto Mozart fosse goloso, soprattutto di cioccolato. Nell’opera “Così fa tutte” la cameriera Despina allevia la malinconia d’amore delle dame in salotto con una tazza di cioccolata fumante.

Commemoriamolo anche noi, realizzando a casa questa squisitezza, con la ricetta scovata dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

La golosa ricetta delle Palle di Mozart per celebrare l’anniversario di Amadeus

Questi croccanti cioccolatini che in tedesco si chiamano Mozartkulgen, sono avvolti da un guscio di cioccolato fondente. Si preparano con 400 grammi di crema di cacao e nocciole, 60 grammi di marzapane, 50 grammi di pistacchi verdi di Bronte. Occorrono poi 150 grammi di cioccolato fondente al 50-70% a seconda dei gusti.

La crema di cacao si può acquistare già pronta o farla da soli. Mescolare e impastare per dieci minuti 300 grammi di polvere di cacao con 100 grammi di nocciole tostate e macinate.

Occorre, poi, un cucchiaio di zucchero al velo e olio di oliva. Mettere la crema di cioccolato a riposare in frigo per almeno tre ore. Deve risultare morbida e modellabile.

Il segreto è nel cuore, grazie al pistacchio di Bronte

Tuffare i pistacchi verdi di Bronte in acqua bollente e lasciarli in ammollo per cinque minuti. Scolarli e asciugarli bene, si deve staccare la pellicina che li ricopre. Frullarli in un robot da cucina, unire il marzapane e impastare a lungo. Creare piccole sfere del diametro di un centimetro.

Con una paletta sferica per gelato, prendere un pò di crema di cioccolato e nocciole. Porre al centro la sfera di marzapane e lavorarla delicatamente con le dita protette da guanti di lattice, per racchiuderla nella pasta di cioccolato.

Disporre le sfere su un piatto in frigo e poi infilzarle su spiedini di legno. Mettere gli spiedini in un bicchiere in freezer con le palle rivolte verso l’alto per farle rassodare rapidamente.

La croccante copertura al cioccolato

La golosa ricetta delle palle di Mozart per celebrare l’anniversario di Amadeus. Far fondere il cioccolato a bagnomaria sul fuoco o nel microonde. Versarlo in una ciotolina poco capiente.

Prendere gli stecchini dal freezer e tuffarli nel cioccolato, in modo da ricoprire completamente le palline di pasta di cacao. Lasciar rapprendere ogni sfera in cima allo spiedino di legno in frigo per trenta minuti. Disporre i cioccolatini in un piatto di portata o su pirottini di carta in un vassoio.