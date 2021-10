Quale colore scegliere se si vuole cambiare quello dei capelli? Nero, castano, rame o rosso? A differenza di quanto si possa pensare i capelli neri possono stare bene a tutte, basta solo scegliere le sfumature adatte.

I capelli neri sono ricchi di riflessi e tonalità diverse, tanto da renderci sensuali e affascinanti perché rappresentano l’emblema della femminilità.

In questo articolo consigliamo la giusta sfumatura di nero che meglio si adatta al nostro viso e al tipo di pelle, anche quella più chiara.

I capelli neri non passano mai di moda. È possibile scegliere diverse tonalità come il nero corvino, i capelli nero blu e il nero ciliegia. Esistono alcune tonalità di nero, che si adattano alle carnagioni chiare e altre tonalità più idonee per coloro che hanno la carnagione olivastra. È inutile dire che una volta tinti i capelli di nero bisogna averne molta cura e pazienza, perché devono essere ritoccati più spesso rispetto ad altre colorazioni, e riportarli alla loro tinta naturale richiederà un tempo maggiore.

Il nero evidenzia i lineamenti del viso, gli occhi e la pelle, per questo motivo sconsigliamo questa tinta per chi è avanti con l’età

Vediamo ora la giusta sfumatura di nero che meglio si adatta al nostro viso e al tipo di pelle, anche quella più chiara per incorniciare il volto e apparire ancora più belle e affascinanti.

I capelli nero corvino, di media lunghezza si adattano a tutte coloro che hanno gli occhi verdi e la carnagione chiara, ma sono l’ideale per chi ha la carnagione scura.

Sono di moda e molto apprezzati i capelli neri con sfumature blu, perfetti per occhi e pelle chiara.

Per ottenere un aspetto più sensuale i capelli neri con le ciocche rosso ciliegia sono il top.

Possiamo addolcire i lineamenti del viso optando per una tinta calda, ossia un nero con dei riflessi color cioccolato, adatto a tutte.