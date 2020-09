Chi vincerà le elezioni presidenziali americane? Trump o Biden? Lo capiremo nelle prossime settimane. Frattanto rinviamo ad un nostro articolo precedente sulle elezioni degli ultimi (quasi) cento anni, cosa è successo e cosa potrebbe succedere anche questa volta.

Veniamo ai mercati.

Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo iniziato dai minimi di marzo è destinato a continuare aggiornando nuovi massimi di periodo fino da dicembre oppure siamo vicini ad un ribasso ed il meglio fino a fine anno è già alle spalle?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tutto sarà da valutare ma possiamo subito dire che la giornata odierna deciderà le sorti dei mercati fino a dicembre. Andiamo a capire il perchè.

Queste sono le nostre previsioni sui mercati fino al dicembre del 2022.

Siamo in un’area temporale (da ora fine ottobre) dove potrebbe iniziare una fase discendente fino a metà febbraio del 2021 prima di nuovi rialzi.

Quotazioni attuali e situazione grafica dei mercati

Dax Future

12.722

Eurostoxx Future

3.182

Ftse Mib Future

18.955

S&P 500

3.335,47 alla chiusura del 29 settembre

Cosa attendere da ora in poi? Perchè la giornata odierna deciderà le sorti dei mercati fino a dicembre?

Le chiusure di contrattazione odierne faranno da driver alle prossime settimane

Il rialzo dei mercati subirà uno stop rilevante solo se le chiusure odierne saranno inferiori a

Dax Future

12.065

Eurostoxx Future

3.124

Ftse Mib Future

21.850

S&P 500 Index

3.284.

Al momento l’unico indice azionario che non ha ribaltato al rialzo la sua situazione di lungo termine è proprio il Ftse Mib Future che al momento va tradato solo in ottica di breve termine . Difficilmente gli altri indici azionari alla chiusura odierna daranno un segnale di vendita per il prossimo mese. Cosa farà quindi? Tranne chiusure odierne come indicato, le posizioni rialziste di lungo termine su Dax, Eurostoxx e S&P 500 andranno mantenute. A fine novembre faremo la successiva valutazione per i prossimi mesi.

Come al solito si procederà come al solito per step.