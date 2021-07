Ormai ogni giorno siamo succubi di smartphone e tablet. Questi apparecchi elettronici ci succhiano secondi, minuti e ore del giorno. Tanto è vero che siamo costretti a ricaricare i dispositivi elettronici più volte al giorno per consentire l’utilizzo senza soluzione di continuità. Parallelamente non ci rendiamo conto che stiamo sbagliando a trascorrere tanto tempo vicino ai dispositivi compromettendo la nostra salute. Perciò ora vogliamo indicare la ginnastica da fare per combattere le cattive abitudini dovute all’uso di smartphone e tablet.

Salvaguardiamo la salute

Sicuramente alcuni Lettori hanno avuto modo di leggere l’articolo inerente la sindrome tech-neck. Ora però a noi interessa scoprire cosa fare per salvaguardare il proprio corpo.

Dunque non perdiamoci d’animo e mettiamo in essere i consigli dei nostri Esperti per evitare danni alla salute iniziando proprio da come utilizzare il dispositivo elettronico. Ebbene quando abbiamo smartphone oppure tablet tra le mani bisogna stare comodamente seduti. L’apparecchio deve essere posizionato frontale all’altezza del viso.

Consigli validi per tutti

Ora però aiutare i nostri Lettori a prevenire effetti indesiderati per la salute consigliamo un esercizio specifico di ginnastica posturale. Solo così gli effetti della sindrome tech-neck possono essere contrastati. I consigli valgono veramente per tutti poiché questa sindrome non guarda in faccia a nessuno: colpisce sia piccoli che grandi. Anzi gli adolescenti sono quelli maggiormente a rischio perché trascorrono troppe ore davanti ai device.

Ginnastica posturale

In via generale fare ginnastica posturale serve a tenere allenati i muscoli attraverso un sano e prezioso stretching. Questa tecnica aiuta a far rilassare muscoli tesi e contratti in modo da prevenire tensioni e dolori acuti che si manifestano solitamente a fine giornata.

La ginnastica da fare per combattere le cattive abitudini dovute all’uso di smartphone e tablet

Ora spieghiamo con attenzione quale esercizio fare tra le mura domestiche. Sdraiarsi sul pavimento e mettendo le gambe alla parete formando un angolo di 90 gradi. Con un po’ di sforzo portare il mento il più possibile vicino al torace. Con questo esercizio ginnico posturale otteniamo il rilassamento e l’allungamento dei muscoli ischiocrurali, paravertebrali e del collo.