Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Online esistono migliaia di video di pasticceri che decorano in maniera spettacolare biscotti e torte. E noi li guardiamo con gli occhi a cuoricino e l’acquolina in bocca, ammirando la loro incredibile arte e le loro indubbie capacità. Quel che non sappiamo è che la ghiaccia reale dei pasticceri per decorare i biscotti è davvero velocissima e semplicissima da fare, servono appena 3 ingredienti. Sarà poi divertente sbizzarrirci a decorare sempre in maniera diversa i nostri dolci, soprattutto se abbiamo dei bambini. Scopriamo assieme come si fa.

Ingredienti

Gli ingredienti e le dosi necessarie per la ghiaccia reale sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

200g di zucchero a velo;

20g di albume;

5g di succo di limone.

Con questa ricetta si ottiene una glassa reale piuttosto compatta per decori, scritte e dettagli. Se la desideriamo più morbida dobbiamo solamente diminuire la quantità di zucchero a velo.

Se vogliamo possiamo dividere questa quantità o aumentarla per non avere solo la ghiaccia bianca. Bastano infatti alcune gocce di colorante alimentare per ottenere tutti i colori che si desiderano.

Preparazione della glassa

La ghiaccia reale dei pasticceri per decorare i biscotti è davvero velocissima da preparare. Con uno sbattitore elettrico (o se ce l’abbiamo in una planetaria) montiamo a velocità bassa lo zucchero a velo assieme all’albume d’uovo. Aggiungiamo quindi anche il succo di limone, avendo cura di non montare il tutto eccessivamente. Il rischio che si corre infatti è quello di ottenere una glassa che si asciuga troppo velocemente e che quindi rischia di staccarsi. Per conservare la ghiaccia reale e non farla seccare bisogna ricoprirla ermeticamente con una pellicola, con un coperchio o uno strofinaccio umido.

Ora non ci resta che inserire la nostra ghiaccia reale in una sac à poche con una punta metallica sottile. Se non ne possediamo una, nessun problema, si può anche creare in casa con della carta a forno. In commercio esistono le sac à poche in plastica che costano pochissimo: basta tagliare una piccola punta, inserire il composto all’interno e saremo pronti a glassare. Diamo quindi sfogo alla fantasia e scopriamoci pasticceri provetti!