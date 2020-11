Quando si parla di zabaione si torna con la memoria alle genuine merende dell’infanzia. Bastava infatti sbattere insieme energicamente tuorli d’uovo e zucchero ed ecco che lo zabaione fatto in casa era bello che pronto. Hanno poi cominciato a fare belle mostra di sé nelle vetrine delle pasticcerie delle pastine farcite allo zabaione. E già qui si può dire che si è assistito ad un passaggio di grado. Infatti al di là della comunanza di nome, nessuno potrà obiettare che c’è una bella differenza tra le uova sbattute della nonna e la raffinata crema gialla di farcitura dei prodotti di pasticceria. Vediamo quindi ora di capire come si fa la genuina crema di zabaione al profumo liquoroso di Marsala.

Ingredienti salutari

Questa crema ha l’indiscutibile pregio di essere una fonte di nutrienti sani. Per una quantità di 4 tuorli d’uovo, bisognerà quindi premunirsi di 200 ml di latte, di 70 gr di zucchero e di 80 ml di Marsala. Trattandosi di crema, la freschezza delle uova rappresenta un must. Per cui meglio uscire a comperarale se si hanno a casa quelle vecchie di qualche giorno. Quanto al latte, per una resa sicuramente più cremosa, meglio utilizzare il latte intero. Lo zucchero deve essere quello rigorosamente bianco al fine di rispettare il tradizionale colore giallo intenso della crema. Quindi evitare lo zucchero di canna e quello integrale grezzo.

La genuina crema di zabaione al profumo liquoroso di Marsala

La preparazione è davvero semplice e rapida. Passiamola dunque in rassegna. Il primo step consiste nello sbattere insieme i tuorli d’uovo con lo zucchero. Quando avranno raggiunto una consistenza cremosa, si potrà passare alla seconda miscelazione. Vale a dire al mix di latte e marsala che andranno passati su un pentolino sul fuoco, evitando però che arrivino ad ebollizione. A questo punto tutti gli ingredienti andranno riuniti insieme in un’unica pentola sul fuoco medio. Per evitare che la crema formi dei grumi, sarebbe consigliabile rassodarla a bagnomaria, anziché esporla al fuoco diretto della fiamma.

Per fare ciò, basterà premunirsi di due pentole, di cui una leggermente più grande dell’altra. In quella di maggior volume bisognerà versare circa un terzo di acqua rispetto alla sua capienza. A questo punto immergere la pentola più piccola con dentro il composto da cuocere. E continuando a girare, attendere che la crema gialla di zabaione assuma maggiore consistenza. Per velocizzare l’operazione, si potrà anche mettere tutto in frigo per almeno una mezz’ora e il gioco è fatto. Ecco quindi come si fa la genuina crema di zabaione al profumo liquoroso di Marsala.