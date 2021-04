Durante la primavera è naturale che ci sentiamo più deboli, anche il nostro corpo risente di questo cambio di stagione, è inevitabile.

Esiste un rimedio per ogni cosa, non disperiamo, anche quando si tratta di unghie.

Facilmente si indeboliscono e ingialliscono ma anche in questo caso la soluzione è a portata di mano e la procedura è davvero semplice per tutti.

In questo articolo scopriamo la geniale soluzione naturale di cui non potremo più fare a meno per rinforzare le unghie.

Acqua, olio extravergine di oliva, succo di limone e bicarbonato

Tutti questi prodotti elencati sono preziosi alleati, indispensabili per la nostra casa.

Non sono solo fondamentali per pulire, condire e rendere più gustosi i nostri piatti ma sono anche utilizzabili in molti altri campi.

Insomma, prepariamo questo impacco semplicissimo e adatto a tutti che ci sarà davvero d’aiuto.

Mettiamo in una ciotola cinque cucchiaini di succo di limone e cinque di olio, mescoliamo i due ingredienti e aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato.

Se la quantità non ci sembra sufficiente possiamo aggiungere dell’acqua calda, infine immergiamo

le unghie nella ciotola per circa quindici minuti.

I risultati sono davvero immediati, infatti, noteremo subito le nostre unghie di più forti e bianche.

Quando avremo finalmente le unghie più forti, tenderanno a crescere molto più velocemente e trarremo da questo impacco numerosi benefici.

Abbiamo visto la geniale soluzione naturale di cui non potremo più fare a meno per rinforzare le unghie, è il momento per provare!

Alimentazione

Questa non è l’unica soluzione, è bene integrare il tutto con una sana e buona alimentazione, ricca di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Tra gli alimenti più indicati per rinforzare le unghie c’è l’uovo che contiene sostanze che rinforzano la loro struttura accelerando la crescita delle stesse.

Il pesce è un prezioso alleato grazie alle sue proprietà nutritive fondamentali per la nostra salute.

Anche il mirtillo ci può aiutare perché è ricco di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi e, quindi rafforza le nostre unghie.