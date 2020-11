L’epifania è una festa molto sentita in tutta Europa e tantissime sono le tradizioni che accompagnano questa festività. In Francia, durante il periodo natalizio e in particolare il 6 gennaio, è tradizione preparare la Galette des Rois, il dolce dei re Magi.

È una torta alla crema dentro la quale si nasconde un oggettino simbolico. L’oggetto può essere una moneta o una statuina di porcellana. Chi trova l’oggetto, diventa il re Magio del giorno in modo simbolico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

È una torta di facile realizzazione e può essere preparata con largo anticipo.

Vediamo come realizzare la Galette des Rois, il dolce dei re Magi.

Ingredienti

125 gr di farina di mandorle;

100 gr di burro morbido;

aroma di mandorla;

100 gr di zucchero;

due uova medie;

sale;

rum o liquore all’amaretto;

due rotoli di pasta sfoglia pronta;

un uovo più due cucchiai di latte per spennellare;

40 gr di zucchero;

40 ml di acqua.

La Galette des Rois, il dolce dei re Magi

Far scaldare il burro a temperatura ambiente un’ora prima di lavorarlo. Fare una crema con burro e zucchero con l’ausilio delle fruste elettriche. Unire anche la farina di mandorle, l’aroma di mandorla, il sale e sbattere il tutto con le fruste. La crema che viene fuori sarà il ripieno della nostra galette.

Prendere la pasta sfoglia dal frigo e stenderla con tutta la carta in uno stampo tondo da crostate.

Spennellare i bordi con l’uovo e il latte. Mettere la crema in una sacca da pasticcere e fare una spirale di crema nel mezzo della pasta sfoglia. Mettere quindi la mandorla o la fava sulla crema frangipane.

Fare un disco di pasta sfoglia col secondo rotolo e poggiarlo sopra la nostra galette. Far aderire bene i bordi e sigillare la pasta sfoglia sottostante.

Tagliare i bordi della galette per decorarla e spennellare la superficie con l’uovo e il latte.

Porre in frigo per circa mezz’ora e poi infornare a 200° col forno statico per circa 30 minuti.

Bisogna forare la pasta sfoglia prima di infornarla per impedire che si gonfi come un pallone.

Fare uno sciroppo di zucchero e spennellarlo sulla galette ormai sfornata.

La Galette des Rois, il dolce dei re Magi, è dunque pronta.

Servirla ben fredda con a fianco del gelato o della panna.