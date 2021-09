WhatsApp è sicuramente l’App di messaggistica istantanea più utilizzata. Persone di tutte le età con uno smartphone ce l’hanno installata sul proprio telefonino. È perfetta per contattare velocemente chiunque e ormai non possiamo più farne a meno. Sono passati i tempi in cui si sfruttavano le promozioni che includevano gli SMS illimitati. Ora con un piano Internet qualsiasi possiamo collegarci all’istante con chiunque vogliamo.

L’alternativa a WhatsApp che non tutti conoscono

In realtà esistono diverse App di messaggistica gratuite anche più discrete di WhatsApp. Se vogliamo tutelare la nostra privacy un’app da considerare è sicuramente Telegram. Anche se oggi WhatsApp sta piano piano implementando funzioni che proteggono la riservatezza. Basti solo pensare alla novità del momento, le foto che scompaiono dopo averle visualizzate.

La funzione segreta di WhatsApp che ci farà risparmiare tempo per fare gli screenshot

Sarà capitato a tutti di voler fare uno screenshot di una conversazione per inoltrarla a qualche amico. O di voler pubblicare su Instagram o Facebook una conversazione divertente. Ma la nostra intenzione era di rendere pubblico lo scambio di messaggi senza rivelare il destinatario. Quindi dopo aver acquisito l’immagine dello schermo dovevamo passare alla modifica. Cancellando le informazioni e i dati sensibili che riportavano nome e foto dell’altra persona.

Ed è proprio qui che comincia la faticaccia. Aprire l’applicazione apposita per la modifica delle foto per poi disegnare grossolanamente una copertura di qualche tipo. Una grossa linea nera o uno scarabocchio che rovinava completamente l’immagine. Ma da oggi non sarà più problema perché useremo la funzione segreta di WhatsApp che ci farà risparmiare tempo per fare gli screenshot.

In cosa consiste e come utilizzarla

Questa funzione nasconde la barra in alto della conversazione dove sono riportati nome del contatto e foto. E facendo un ulteriore passaggio anche la barra in basso dove si digita il messaggio. In questo modo eviteremo di tagliare lo screenshot o cancellare alla buona i dati. Basterà aprire la chat che ci interessa e tenere premuta la freccetta in alto a sinistra. Tenendo premuto scorriamo con il dito verso destra e la barra in alto scomparirà in un attimo. Cliccando poi sulla barra di digitazione sparirà anche quella e poi potremo finalmente fare il nostro screenshot.

In questo modo lo screenshot sarà ancora più nitido e anche ben censurato. L’unica pecca è che questa funzione per ora è utilizzabile solo con iPhone con iOS aggiornato. Ma sicuramente anche Android non vorrà rimanere indietro e lavorerà per inserirla.

