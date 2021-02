La funzione di WhatsApp che tutti quanti stiamo aspettando potrebbe essere in arrivo

Il 2021 si è confermato come un anno di profondi cambiamenti per la piattaforma di messaggistica più famosa del mondo. Dopo il contestatissimo aggiornamento sui dati sembrano infatti essere in arrivo delle buone notizie per i consumatori. Tra queste, voci di corridoio parlano di una funzione di reminder che potrebbe semplificarci notevolmente la vita. La funzione di WhatsApp che tutti quanti stavamo aspettando potrebbe essere in arrivo. Scopriamo di che si tratta e cosa sappiamo a riguardo.

Il nuovo aggiornamento

Purtroppo, sembra essere ufficiale. Chi non accetterà le condizioni del nuovo aggiornamento potrebbe vedersi negato l’accesso alla piattaforma nel giro di tre mesi.

Le nuove politiche della casa madre hanno già allontanato milioni di utenti dall’app, in un esodo che potrebbe solamente peggiorare nei prossimi mesi. Per alleviare questa fuga di utenti la casa californiana sta studiando delle nuove funzioni che possano attirare attuali e nuovi fruitori. Tra queste nuove modalità di gestire i gruppi, ma non solo. Una funzione che potrebbe essere in arrivo sta calamitando, infatti, l’attenzione degli utenti.

Il nuovo reminder

Tutte quante le attenzioni del pubblico sembrano davvero focalizzate su una novità in arrivo. Si tratta di una funzione chiamata “read later” (“leggi più tardi”, in italiano) che ci aiuterà a gestire meglio le nostre conversazioni sulla piattaforma.

Ebbene, quando riceveremo un messaggio a cui non abbiamo il tempo, o la voglia di rispondere, basterà cliccare su questo nuovo tasto. La conversazione verrà così messa in standby e riceveremo una notifica dopo un periodo predeterminato. Dimenticarsi di rispondere diventerà così veramente difficile.

Per cui sembra che dalla piattaforma di messaggistica più usata del mondo non arrivino solo cattive novità. Ma quando arriverà questa nuova funzione tanto attesa?

Purtroppo, non ci sono ancora certezze a riguardo. Al momento questa idea sarebbe ancora in fase di sviluppo, per cui ci potrebbero volerci mesi prima di poterla utilizzare sui nostri cellulari. Ci toccherà aspettare, pur sapendo che la funzione di WhatsApp che tutti quanti stavamo aspettando dovrebbe essere in arrivo.