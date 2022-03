La funzione degli screenshot sul cellulare potrebbe toglierci dai guai ma sarebbe pericolosa se usata in questo modo

Torniamo a parlare di tecnologia e ci concentreremo sulla grande innovazione degli smartphone. Inutile dire quanto sia diventato indispensabile il cellulare. Non stiamo parlando delle chiamate e dei messaggi, ma di tutto il resto.

Infatti, anche i vecchi cellulari erano stati inventati per le stesse funzioni. Ciò che cambia rispetto a prima, è che i nuovi smartphone permettono di fare cose in più. Per esempio, foto, video, salvare documenti importanti e così via. Se da una parte i vecchi cellulari non permettevano di fare tutto quello che invece consentono i nuovi, dall’altra parte possono valere anche 12.000 euro.

Una funzione del tutto innovativa è quella degli screenshot. Trattasi di “cattura immagini” che permettono di salvare file o foto sul nostro cellulare, in modo tale da ritrovarli. Magari stiamo navigando su internet e vediamo un abito o un taglio di capelli che ci piace. Facendo lo screenshot, sarà possibile salvare l’immagine, per poi cercare quello stesso abito presso un negozio, o dire al parrucchiere che vogliamo quello stesso taglio.

Lo screenshot, però, potrebbe essere utile anche in altre situazioni. Per esempio, per fornire delle prove di una conversazione o di un documento. Insomma, la funzione degli screenshot sul cellulare potrebbe anche aiutarci in caso di discussioni. Purtroppo, però, ha i suoi lati negativi.

Il ritocco di uno screenshot

Una volta catturata l’immagine che vogliamo con lo screenshot, questa diventa una foto salvata sul cellulare. Ciò significa che sarà possibile modificare l’immagine a nostro piacimento. Negli smartphone di ultima generazione, qualora volessimo ritoccare una foto, dalla galleria basta cliccare sulla voce “modifica” e il gioco è fatto.

Fin qui nulla di grave, ma il problema è riscontrabile qualora volessimo ritoccare uno screenshot. Se abbiamo catturato l’immagine di una conversazione avvenuta, tramite la voce “modifica” possiamo ritoccare anche il testo della conversazione.

Bisognerebbe cliccare il tasto della gomma per cancellare la frase della conversazione che vorremmo togliere e inserire il testo che vogliamo. Da una parte questa funzione innovativa potrebbe levarci dai guai, dall’altra parte potremmo finire noi stessi nei guai, qualora una persona la usasse contro di noi.

La funzione degli screenshot sul cellulare potrebbe toglierci dai guai ma sarebbe pericolosa se usata in questo modo

Nel ritoccare uno screenshot non ci sarebbe nulla di male, a meno che non si tratti di una conversazione avvenuta su WhatsApp o sui social. In quel caso, potrebbe portarci dei guai e rischieremmo di litigare con alcune persone. In ogni caso, avendo i messaggi salvati, per l’intera conversazione, potremmo dimostrare che il testo sia stato modificato. Ecco perché non dovremmo mai eliminare i vecchi messaggi.

