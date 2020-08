Gli effetti del lockdown sul mercato immobiliare che riguarda gli affitti agli studenti universitari fuori sede. La fuga degli studenti e il crollo degli affitti stanno contagiando l’Italia da Nord a Sud. Le agenzie hanno ricevuto il 79,5% di richieste di risoluzione del contratto di locazione. Il 65% degli studenti universitari hanno inoltrato richiesta di riduzione del canone mensile. Il calo del fitto si registra a Milano, Roma e Napoli.

Perché la risoluzione del contratto

Molti studenti universitari fuori sede hanno optato per la risoluzione contrattuale per l’incertezza che vige intorno all’emergenza sanitaria. L’apertura della didattica a distanza ha dato una spinta ulteriore. Non frequentare l’università e seguire le lezioni tramite videoconferenza ha incentivato gli studenti a rimanere nella città di origine. Gli studenti universitari hanno fatto questa scelta per due motivi: risparmio economico e ragioni affettive.

I riflessi sul mercato dei fitti

La situazione di incertezza generale sta creando malumori. La speranza è che dai mesi di settembre-ottobre si possa registrare una ripresa sensibile. In piena estate gli studenti universitari trovano casa o peggio ancora una stanza dove alloggiare. Il mercato ad oggi è completamente fermo. Il 75% delle agenzie ha riscontrato finora un forte calo di richieste da studenti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il peso delle decisioni

A settembre qualcosa può muoversi. Gli studenti attendono di conoscere dal Governo cosa accadrà. Per dare veramente una valutazione obiettiva del mercato immobiliare dei fitti bisogna attendere settembre in concomitanza con i test d’ingresso di diversi corsi di laurea.

I costi delle stanze

Il costo degli affitti di stanze doppie e singole agli studenti sono diminuiti del 2%. In media una stanza singola costa 306 euro mentre un letto in una stanza doppia circa 214 euro al mese. Milano e Roma sono le città in cui il prezzo per gli affitti delle stanze è maggiore. Padova risulta tra le città con la riduzione del canone di locazione per le stanze doppie affittate agli universitari. La fuga degli studenti e il crollo degli affitti sono le conseguenze del lockdown per la pandemia del coronavirus.