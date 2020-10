La Sicilia è la culla di una fusione di cucina proveniente da tutto il mondo. Questa fusione ha creato i più famosi dolci siciliani. La cassata, i cannoli e la frutta martorana sono dolci conosciuti in tutto il mondo e gustati da tutti i turisti che invadono l’isola. Ma cos’è la frutta martorana, una specialità siciliana?

Un dolce tipico da fine pasto è composto principalmente da pasta di mandorle. Lavorato secondo varie forme (di solito a forma di frutta) e colorato con colorante alimentare. Di solito viene consumato per la festa dei morti, molto sentita in Sicilia. Infatti, era tradizione che i morti portassero dei regali ai bambini durante la giornata del due novembre. Per onorare i morti, le madri e le nonne formavano delle riproduzioni di frutta o verdura con la pasta di mandorle.

Dove si trova la frutta martorana

Qualunque pasticceria in Sicilia ha la sua versione della frutta martorana e, a volte, è arricchita da un ripieno di frutta. Questa variante è diffusa poco e di solito si storce il naso per le varianti che vengono prodotte. La vera frutta martorana è formata da pura pasta di mandorle, colorata con coloranti alimentari. Ha una discreta diffusione anche in Calabria ma il primato del dolce rimane nell’isola siciliana. La preparazione semplice di questo dolce è l’ideale se si vuole far felici i propri bambini in un pomeriggio piovoso di ottobre o novembre. Basterà procurarsi dell’ottima farina di mandorle, dell’acqua per impastare il tutto e dello zucchero per rifinire il prodotto.

Se si vuole, la frutta martorana può essere colorata con coloranti alimentari a seconda di ciò che stiamo preparando. Attenzione a non utilizzare troppi coloranti alimentari che potrebbero dare un sapore amaro al nostro prodotto. Il due novembre si avvicina, meglio prepararsi prima per la realizzazione della frutta martorana, una specialità siciliana.