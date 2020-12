La pelle secca non dona un bel colore al viso e la frutta può essere di aiuto non solo mangiandola correttamente ma anche utilizzandola per creare trattamenti per la cura della persona. Di conseguenza, la frutta ha un enorme potere idratante e lenitivo.

Una prima maschera può essere fatta con la buccia di avocado. Passare la parte interna della buccia sul viso, in modo circolare, per beneficiare di un trattamento idratante. Lasciare agire per dieci minuti e pulire il viso.

Altri due metodi

Il succo d’arancia e il miele possono dare un aiuto al trattamento del viso. Mescolare 2 cucchiai di succo di arancia appena spremuta e 4 cucchiai di miele. Applicare sul viso e lasciare agire per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Un’altra soluzione è rappresentata da polpa di avocado, yogurt, olio extravergine d’oliva, miele.

Frullare la polpa di un avocado maturo con 1 cucchiaio di yogurt, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un cucchiaio di miele. Applicare su viso e collo e lasciare agire per quindici minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Dopo aver visto i metodi per rendere il viso idratato, soffermiamoci su come fare una maschera lenitiva.

Come fare 2 maschere lenitive

Prendere 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di farina d’avena e infuso di camomilla quanto basta per rendere l’impasto spalmabile. Stendere sul viso e lasciare agire per 10 minuti.

Una seconda maschera può essere fatta con yogurt, albume, miele e succo di limone. In una ciotola sbattere l’albume con una forchetta, incorporare un vasetto di yogurt, un cucchiaio di succo di limone ed mezzo cucchiaio di miele.

Lavorare il composto fino ad ottenere una consistenza omogenea, se risultasse ancora troppo liquida per poter essere applicata sul viso, aggiungere altro miele. Applicare la crema ottenuta e lasciare agire per quindici minuti. Risciacquare il viso. Ecco perché la frutta ha un enorme potere idratante e lenitivo.