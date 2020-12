Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come rimedio naturale, per prevenire e per combattere i sintomi dei malanni della stagione fredda, ecco la frutta e verdura migliore per tisane calde e infusi. Perché rispetto a indossare sciarpa e guanti, spesso sono proprio le bevande calde quelle che sono in grado di scaldare di più.

Partendo dalla frutta, il limone è quello alla base per le tisane e per gli infusi. Basta acqua calda e limone, infatti, per combattere naturalmente i sintomi legati alla tosse, al mal di gola ed al raffreddore. E magari aggiungendo alla tisana calda al limone un pizzico di radice di zenzero grattugiata. Oppure un cucchiaino di miele.

In alternativa al limone, si può optare per l’infuso arancia e mele cotogne. In questo caso, al posto dello zenzero, la bevanda calda filtrata può essere aromatizzata utilizzando un baccello di vaniglia.

Ottima come infuso, inoltre, è pure la combinazione di succo d’uva e succo d’arancia mandato ad ebollizione con una tazza d’acqua. E poi filtrare dopo aver aromatizzato la bevanda calda con un bastoncino di cannella.

Tisane e infusi di verdure dal finocchio al carciofo e passando per il radicchio rosso

Passando invece alla verdura, il finocchio è ottimo per la preparazione di tisane calde e di infusi in quanto, naturalmente, ha proprietà antispasmodiche naturali. E quindi la tisana al finocchio è perfetta quando malanni di stagione come il raffreddore e l’influenza vanno poi ad interessare pure lo stomaco.

Sorseggiata calda, pure la tisana al carciofo spicca come rimedio contro i malanni di stagione. Il carciofo, inoltre, spicca per le sue proprietà naturali in grado di disintossicare il fegato e di sgonfiare la pancia. In alternativa al finocchio ed al carciofo, pure l’infuso di radicchio rosso è un toccasana naturale anche, tra l’altro, per combattere i radicali liberi e, quindi, l’invecchiamento cellulare.