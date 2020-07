La frutta di stagione ideale per l’estate: con l’arrivo del caldo dobbiamo tenerci in forze senza appesantirci. La frutta è l’alimento ideale per una merenda e per sostituire il dolce. Ricca di zuccheri, acqua e vitamine è l’ideale per ottenere energie ed idratarsi e sopportare meglio il caldo di luglio.

Ogni mese dell’anno ha i suoi frutti, vediamo insieme quale è la frutta del mese di luglio ed i suoi benefici:

Cocomero

Il cocomero è il frutto simbolo dell’estate. È ideale per reidratarsi e recuperare un po’ di energia con il caldo. È dissetante, rinfrescante e ricco di vitamine. Contiene anche magnesio, potassio e fosforo: tre sostanze che danno la sana e giusta carica al nostro organismo.

Ciliegie

Le ciliegie sono sfiziose e leggere, comode da mangiare e adatte ad ogni occasione. Sono ricche di sali minerali, proteine e vitamina A e C. Anche le ciliegie, povere di grassi e leggere, ci aiutano a sostenerci sotto l’afa tenendoci freschi e leggeri.

Pesca

La pesca è presente in moltissime varietà e si presta ad un più largo consumo per il suo contenuto di zuccheri e calorie basso. È antiossidante ed è altamente digeribile. E’ anche diuretica ed aiuta a sostenere il nostro sistema immunitario.

Albicocca

L’albicocca, squisita nella macedonia e nelle marmellate, è un altro frutto che ci aiuta. È ricca di vitamina A e C ed ha un altissimo contenuto di betacarotene. Il betacarotene ci aiuta ad abbronzarci senza scottarci. Inoltre è ricca di potassio, ideale per sostenerci nell’attività fisica all’aperto in questi mesi caldi.

Anche se è preferibile mangiare la frutta più fresca di stagione ed ideale per l’estate, niente ci vieta di mangiare anche l’altra che troviamo in vendita al supermercato a nostro piacere. Integriamola tutta quanta in una bella macedonia ottima sia per la giornata che per la sera, perfetta anche da portare in giro nelle nostre vacanze.

