Le frittate sono una delle preparazioni più facili e più difficili della cucina. Sono facili da fare perché basta solo rompere delle uova e sbatterle insieme, ma sono anche difficili perché girare la frittata è una vera e propria scienza e non tutti ci riescono.

La frittata speciale con l’ingrediente segreto che stupirà tutti è una frittata di cipolle che può essere preparata sia con cipolle bianche che con cipolle rosse.

A seconda dell’intensità della cipolla scelta, la nostra frittata avrà un gusto e una consistenza diversa.

Volendo, si può arricchire questa ricetta con del formaggio grattugiato per creare una amalgama più strutturata.

Ingredienti

8 uova intere;

2 cipolle rosse o bianche;

3 cucchiai di olio d’oliva;

formaggio grattugiato;

sale.

Per prima cosa dobbiamo preparare le nostre cipolle. Sbucciamole della buccia esterna, stando attenti a non piangere troppo, affettiamole in modo sottile e mettiamole da parte.

Prendiamo una padella, ungiamola di olio e versiamoci dentro le cipolle per rosolarle per bene. Dovranno essere ben cotte e ammorbidite.

A parte, sbattiamo le uova con l’aiuto di una forchetta e uniamoci il sale e il formaggio grattugiato a piacere, può essere un parmigiano o un pecorino non stagionato.

Non appena le cipolle saranno ben cotte e saranno morbide, versiamo le uova nella padella e mescoliamo accuratamente per spandere le uova su tutta la superficie della padella.

Stiamo bene attenti a distribuire il composto di cipolle su tutta la larghezza delle uova.

Quando la frittata comincia a solidificarsi, scuotiamo la padella per staccare la frittata dal fondo, rivoltiamola e facciamola dorare anche dall’altra parte. Se non riuscissimo nell’impresa, aiutiamoci con un piatto mettendolo sopra la padella e girando con un colpo di polso.

Quando la frittata sarà stata girata, lasciamola cuocere anche dall’altro lato e aspettiamo che il tutto si cuocia.

Una volta cotta, impiattiamola su di un piatto di portata e serviamola ben calda in tavola. Volendo, la possiamo accompagnare a un’insalata fresca.