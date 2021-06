Anche quest’anno la natura si è risvegliata ed è esplosa più che non mai. Nei campi che incorniciano le nostre città possiamo ammirare fioriture strepitose, alberi verdeggianti e piante rigogliose.

In pochi lo sanno ma ci sono molte piante spontanee che sono vere e proprie prelibatezze, basterebbe sapere come cucinarle.

È per questo motivo che noi oggi vogliamo spiegare perché la frittata più buona dell’estate si prepara con questo ingrediente speciale completamente gratuito che in pochi conoscono.

Un ingrediente speciale per i nostri piatti più buoni

Una delle erbe spontanee più diffuse e più interessanti dal punto di vista culinario è la borragine. Questa pianta annuale cresce spontanea nelle nostre campagne e si presenta con foglioline ricoperte da una peluria e dagli inconfondibili fiori violacei a cinque petali.

Per usare la borragine per le nostre ricette possiamo semplicemente raccoglierla servendoci di alcune cesoie facendo attenzione a prendere la parte superiore della pianta. Si tratta di una pianta con foglie e stelo ruvidi che possono risultare urticanti quindi dobbiamo fare molta attenzione.

In questo articolo abbiamo visto come pulire al meglio la borragine, se seguiremo questo consiglio sarà semplicissimo.

Una volta che abbiamo pulito la nostra borragine possiamo preparare una frittata deliziosa. Per farlo dobbiamo prima sbollentare in padella per pochi minuti la borragine con dell’olio e poi tenerla da parte. In questo modo la borragine sarà cotta e morbida, pronta per essere fritta.

Ora sarà sufficiente miscelare le uova con un po’ di farina, parmigiano e pepe e aggiungere all’ultimo la nostra erba per poi friggerla a fuoco medio in padella.

La nostra frittata di borragine è pronta per essere gustata con tutto il suo gusto unico ed inconfondibile che farà innamorare tutti.