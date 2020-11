Le mele sono il fiore all’occhiello del Trentino. I frutteti che si spandono per tutta la regione sono molteplici e moltissime sono le ricette preparate con questo ingrediente che ha stagionalità durante tutto l’anno. Le mele sono infatti un ingrediente versatile per qualunque tipo di ricetta e possono essere cucinate sia col dolce che col salato.

La frittata di mele trentina, perfetta della merenda, può essere un’occasione di cucina per i più piccini o un’ottima alternativa alla colazione classica col caffè durante le fredde mattinate di novembre e dicembre.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Realizziamo la frittata di mele trentina.

Ingredienti

Due uova;

250 ml di latte;

Due mele;

Olio di semi qb;

Un pizzico di sale;

160 gr di farina.

La frittata di mele trentina, perfetta per la merenda

Unire in una ciotola capiente le uova, il latte, la farina e il sale. Con l’aiuto di una forchetta, sbattere bene il composto finché non si otterrà una bella pastella corposa.

A parte, prendere le mele, lavarle, sbucciarle e, con l’aiuto di un pelapatate, realizzare dei dischetti di mela. Attenzione a non far annerire la mela a contatto con l’aria. Il consiglio è di immergere le mele in una soluzione di acqua e limone per evitare che si ossidino.

Quando le mele saranno pronte, aggiungerle all’impasto e mescolare bene per ottenere una pastella ricca e cremosa.

Prendere l’olio di semi e metterlo in una padella antiaderente. Attendere che si scaldi e, con l’aiuto di un cucchiaio, fare dei dischetti di pastella da immergere nell’olio.

Cuocere le frittelline da ambo le parti, finché non diventano dorate e scolarle su di un pezzo di carta assorbente per levare l’olio in eccesso.

Prendere un piatto da portata e porvi le frittelline ricavate, magari spolverizzandole con dello zucchero a velo o della cannella in polvere.

La nostra frittata di mele è dunque pronta per essere mangiata. Si consiglia di mangiarla calda per non perdere il delizioso profumo della mela cotta.