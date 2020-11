La tradizione austriaca è piena di piatti che sono entrati, a causa della geografia, anche nella tradizione norditaliana. La regione del Sudtirol, infatti, presenta molti punti di collegamento con questa cucina ed è stata ampliamente influenzata dalla cucina imperiale nel corso dei secoli.

Un piatto nato per caso nella tradizione austriaca è la frittata dell’imperatore.

La frittata dell’imperatore, una tradizione austriaca

La frittata dell’imperatore è una frittata di tipo dolce che nasce per caso. Pare infatti che il cuoco di corte, durante il regno di Francesco Giuseppe, avesse dimenticato di girare la frittata che stava preparando per la colazione dell’imperatore. La frittata si ruppe e lui decise di recuperarla con marmellata e zucchero. È un dolce di facilissima preparazione e si può fare anche con l’aiuto dei nostri bambini! Vediamo come.

Ingredienti

Quattro uova;

100 gr di farina;

50 gr di zucchero;

175 ml di latte;

50 gr di uvetta;

30 gr di rum;

una bustina di vanillina;

un pizzico di sale;

50 gr di burro;

confettura di mirtilli rossi;

zucchero a velo.

Procedimento

Prima di tutto, separare i tuorli dagli albumi e montare i tuorli con lo zucchero per ottenere un composto cremoso. Aggiungere al composto la farina setacciata e la vanillina. Gradualmente poi, aggiungere il latte a filo. Ammollare l’uvetta nel rum, strizzarla bene e aggiungerla al composto di uova. Montare gli albumi a neve ferma e incorporarli al composto senza smontarli. Fondere il burro in una padella grande 24 cm di diametro. Quando il burro sfrigola, [ ora di buttarci l’impasto. Unire il resto dell’uvetta e far cuocere da entrambi i lati per bene. Quando la frittata sarà pronta, spezzettarla e servirla con la confettura di mirtilli rossi e lo zucchero a velo per cospargerla.

Se si vuole servire la frittata ai bambini, ammollare l’uvetta nell’acqua o nel latte ed evitare del tutto il rum. Ed ecco come preparare la frittata dell’imperatore, una tradizione austriaca.