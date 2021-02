Quando si parla di relax probabilmente si pensa subito a un tramonto al mare, una passeggiata nella natura o una giornata al centro benessere. Certo, queste sono sicuramente situazioni particolarmente rilassanti, ma anche la musica può esserlo, molto più di quel che crediamo. Scopriamo la frequenza sonora che permette al corpo e alla mente di rilassarsi.

La frequenza verdiana

Gli strumenti musicale per creare armonia quando suonano devono tutti essere accordati a una nota comune con una frequenza specifica (misurabile in Hertz o Hz). La convenzione internazionale oggi prevede un accordo a 440Hz. Tuttavia in passato non è sempre stato così. Una volta veniva usata una frequenza leggermente inferiore, a 432Hz. Colui che più lottò per far accettare questa intonazione come standard fu Giuseppe Verdi e per questo la frequenza a 432Hz viene anche chiamata accordatura verdiana. Tra coloro che usarono questa frequenza abbiamo Verdi e Mozart, e più frequentemente anche i Pink Floyd e i Rolling Stones. Ma cos’ha di speciale questa frequenza?

Bisogna premettere che stiamo parlando di una teoria non scientifica. Tuttavia sembra che la frequenza a 432Hz si armonizzi in maniera naturale con le vibrazioni della terra e dell’essere umano. Ma l’essere umano che benefici trae dall’ascolto della musica a 432Hz?

Benefici

La frequenza sonora che permette al corpo e alla mente di rilassarsi. La musica a 432Hz è in grado di far emettere al nostro cervello onde alpha, una tipologia di onde cerebrali benefiche e diverse da quelle quotidiane. Le emozioni e la mente si tranquillizzano, lo stress diminuisce e riusciamo a raggiungere uno stadio di calma, quasi di meditazione. Anche il corpo trae benefici perché abbandona le tensioni e si rilassa grazie al rilascio delle endorfine (che sono morfine naturali) e della dopamina. Per questo motivo si parla anche dell’uso terapeutico e curativo di questa particolare frequenza.

Questo stato di quiete tuttavia non ci fa perdere il controllo, ma ci rilassa solo. Ascoltando questo tipo di musica non perdiamo la capacità di controllo su mente e corpo, ma al contrario la amplifichiamo. Infatti questa frequenza aumenta le capacità di apprendimento e concentrazione, e stimola la memoria e la creatività.