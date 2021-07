S&P 500 su nuovi massimi e ad oggi nulla sembra preoccupare i listini americani. La forza di Wall Street da cosa verrà fermata e su cosa investire oggi? Negli ultimi mesi, da più parti si è scritto detto e preventivato su un imminente ribasso dei prezzi. I motivi a base delle affermazioni sono sempre stati più o meno gli stessi: ipercomprato, fondamentali che non giustificano i prezzi attuali, inflazione in rialzo. Ma alla fine, i prezzi continuano a segnare nuovi massimi e non si spaventano.

Come più volte spiegato ai nostri Lettori, quello che conta realmente è il premio per il rischio a favore e la mancanza di alternative valide. Fino a quando saranno questi ultimi due a trainare i listini non ci saranno motivi validi per far scendere le quotazioni in modo duraturo..

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.498.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.417.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.274.

La forza di Wall Street da cosa verrà fermata e su cosa investire oggi?

Oggi andiamo a riguardare Johnson & Johnson già analizzato a metà del mese di giugno e dove avevamo indicato la forte sottovalutazione dei prezzi correnti rispetto al fair value stimato.

Il titolo Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’1 luglio al prezzo di 165,96 dollari in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 150,53 ed il massimo a 171,67.

La nostra strategia di investimento

Questo è il momento di comprare il titolo oppure attendere ancora?

Il segnale rialzista di ieri è stato davvero interessante e potrebbe portare a repentine accelerazioni rialziste dei prezzi.

Il nostro consiglio è di comprare a mercato con stop loss a 163,40 e mantenere con obiettivo a 1/3 mesi in area 185 e poi 201 dollari per azione.

Come al solito si procederà per step.