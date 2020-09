La forza di volontà è limitata o è senza limiti? Volere è potere si dice ed effettivamente è stato così per coloro che sono riusciti a realizzarsi nella vita. Ecco qualche consiglio su come migliorare la forza di volontà.

Un esempio dalla storia

Si racconta che Vittorio Alfieri per onorare l’impegno di scrivere commedie tragiche, si fece legare alla sedia dal suo domestico. Fu così che scrisse la celebre frase “Volli, fortissimamente volli”. Ed effettivamente il suo fermo proposito fu portato a realizzazione.

La forza di volontà è limitata o è senza limiti?

In effetti, sembra che la forza di volontà sia limitata. Infatti, quando ci proponiamo di raggiungere un obiettivo e che costi un po’ di fatica, alla fine ci sentiamo stanchi. E se dovessimo continuare nello sforzo, ci troveremmo addirittura stressati. Dunque, la forza di volontà ci ha fatto esaurire le energie a disposizione.

Invece alcuni studi rivelano che la forza di volontà sembra inesauribile e anzi più si usa e più essa aumenta. Ecco perché ci sono persone che partendo da zero hanno costruito un impero.

Prendiamo il caso di John D. Rockefeller. Era un giovane quando sentì che il pastore della sua chiesa non riusciva a ricostruire il tetto per mancanza di fondi. Cominciò così a girare tutte le famiglie che frequentavano e anche quelle del quartiere, fino a quando non riuscì a mettere insieme la somma necessaria. Capì così che volere è potere e di possedere delle grandi potenzialità. E la storia gli ha dato ragione sembra.

Come aumentarla

Credere in quello che si fa. È importante fare qualcosa con uno scopo. Vivere senza scopo, non è il modo migliore per rafforzare la volontà. Uno scopo che abbia un’utilità sia per se stessi, ma anche per gli altri, se possibile.

Nella realizzazione, ripetere le motivazioni e confrontarsi con gli altri. È un modo anche per sostenere la volontà, la condivisione di quello che si sta facendo. Cercare di trarre gusto da quello che si fa, poiché il piacere e la soddisfazione personale sono di aiuto nella volontà di realizzazione.