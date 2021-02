La forza della sterlina contro dollaro può ancora continuare .Tutto secondo le nostre attese e le previsioni scritte su queste pagine nel mese di agosto 2020. Questa situazione continua a dimostrare empiricamente che i grafici tendono scontare tutto e dicono “quasi sempre la verità” e non lasciano scampo a mere ipotesi. Sui mercati, nel 30% dei casi, non si lascia spazio al grigio, ma il colore è bianco o nero. Bianco e nero sono le direzioni, il grigio è la fase laterale e di congestione.

Quindi, tutte le ipotesi che la stampa internazionale e gli addetti ai lavori, hanno fatto per mesi ed anni sulla Brexit, e sulla svalutazione o meno della sterlina, non sono servite a nulla, anzi solo a far perdere di vista l’obiettivo, che sui mercati è quello di accodarsi alla tendenza. Per lo meno, questo è l0obiettivo di chi guadagna costantemente sui mercati.

I livelli che manterranno intatta la tendenza

Il cambio sterlina dollaro, ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 febbraio a 1,3831 ed oggi si porta a 1,3826 in ribasso dello 0,02%.

Da inizio anno il cambio ha toccato il massimo a 1,3866 ed il minimo a 1,3451.

Cosa attendere da ora in poi? Il forte ritracciamento odierno cambia “le carte in tavola”?

La forza della sterlina contro dollaro può ancora continuare

Nei precedenti report, abbiamo individuato in area 1,47 un obiettivo rilevante da raggiungere per/entro 18 mesi dal momento attuale.

Come regolarsi quindi da ora in poi?

La migliore strategia di investimento da poter applicare al cambio sterlina dollaro

Il trend continua a essere rialzista. Solo una chiusura settimanale seguita poi da una chiusura del mese di marzo inferiore a 1,3134 farebbe partire uno swing ribassista di medio periodo con obiettivo primo il supporto di 1,2675 e successivo 1,2350. Al momento, la probabilità che questo movimento possa verificarsi è inferiore al 25%. Supporto di breve a 1,366.

Il consiglio è di mantenere i Long.

Come al solito si procederà per step .