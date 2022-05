Dopo una veloce escursione al ribasso, conseguenza della rottura dei supporti della precedente fase ribassista, abbiamo assistito a una ripresa del rialzo. Adesso, la forza dei rialzisti potrebbe continuare a spingere in alto il titolo Banco Desio e della Brianza.

Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo in area 3,02 euro è stata rotta al rialzo. Cosa più importante, però, continua a resistere alle pressioni ribassiste. Fino a quando questa condizione resisterà le probabilità potrebbero essere a favore di una continuazione del rialzo con obiettivo più probabile in area 3,55 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, poi, si potrebbe andare a collocare in aerea 4,08 euro.

La rottura del supporto, invece, potrebbe aprire una fase ribassista con obiettivo più probabile in area 2,2 euro. L’eventuale tenuta di questo livello, poi, potrebbe determinare un’ulteriore accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile si andrebbe a collocare in prossimità dei minimi storici in area 1,4 euro.

Prima di concludere è interessante osservare che negli ultimi cinque anni il titolo Banco Desio e della Brianza ha sempre fatto meglio sia del mercato italiano che dei suoi competitors.

La valutazione del titolo Banco Desio e della Brianza

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo è sopravvalutato. Eppure il primo trimestre del 2022 ha mostrato dati molto interessanti. L’utile netto, infatti, è stato in crescita di circa il 65% anno su anno.

Di particolare interesse, però, è il rendimento del dividendo. Alle quotazioni attuali, infatti, ci si aspetta un rendimento di oltre il 4% che potrebbe salire a circa il 6% nei prossimi anni.

La forza dei rialzisti potrebbe continuare a spingere in alto il titolo Banco Desio e della Brianza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 2,88 euro la seduta del 18 maggio in ribasso dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

