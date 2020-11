L’astrologia è una disciplina molto amata dagli italiani. Basta pensare al successo di certe trasmissioni radiofoniche e televisive per rendersi conto di quanto questo argomento sia popolare.

C’è chi ci crede e chi invece asserisce che sono tutte fandonie. Per i primi è in arrivo una buona notizia. Il cielo darà, infatti, fra un mese, un barlume di speranza sulla difficile situazione attuale. Ecco perché, oggi, illustriamo la fortunata e benefica congiunzione astrale che determinerebbe la fine del coronavirus.

La congiunzione Giove Saturno

Qual è la fortunata e benefica congiunzione astrale che determinerebbe la fine del coronavirus? Naturalmente quella fra Giove e Saturno che avverrà, precisamente, in data 20 dicembre 2020. Fra gli ultimi gradi del Capricorno e i primi dell’Aquario.

Questo aspetto si trova, quindi, a confinare in due segni passando dal primo, famoso per la sua austerità, al secondo che è invece caratterizzato dall’ingegno e dalla volatilità. L’Aquario è un archetipo, però, che presenta anche caratteristiche di tipo umanitario. Dato che stiamo man mano avvicinandoci alla sua era, questo aspetto può tradursi, dunque, in un cambiamento in meglio per tutto il genere umano.

Il ruolo “mitigante” di Saturno

La connotazione in senso positiva è data dall’entrata in scena di Giove, pianeta fortunato che determina “l’espansione” in qualche campo. La vicinanza di questo pianeta, tuttavia, viene mitigata da Saturno, che sta a significare serietà e cambiamenti lenti.

Quindi, in sintesi, questo transito può significare un passo avanti nella lotta contro il Covid 19, problema della collettività, che viene però affrontato con oculatezza e saggezza.

Ecco spiegata la fortunata e benefica congiunzione astrale che determinerebbe la fine del coronavirus. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati all’astrologia. Ad esempio, navigando sui nostri canali, si possono trovare degli interessanti approfondimenti su sistemi zodiacali di origine diversa come l’oroscopo celtico e quello cinese.