Conosciamo tante monete commemorative. Questa volta concentriamo la nostra attenzione su quella con l’effige di Dante Alighieri. Ebbene la fortuna di avere tra le mani questa particolare moneta da 500 Lire può farci guadagnare tanti soldi. Spesso abbiamo letto dell’aumento del valore di determinate monete non più presenti sul mercato.

Il tesoro nascosto nei cassetti

Molti italiani hanno l’abitudine di conservare i soldi in luoghi strani e poi dopo tanto tempo ritrovare monete ormai non più circolanti. Ebbene, non bisogna fare un errore imperdonabile e dare poco peso a quel ritrovamento. Queste monete commemorative non rappresentano una fortuna da nababbi ma vendendo al collezionista giusto può garantire un effettivo guadagno.

La moneta da 500 Lire

Ora, concentriamo la nostra attenzione sulla moneta da 500 Lire con Dante Alighieri coniata a metà degli anni Sessanta per celebrare il settimo centenario dalla nascita del poeta fiorentino. Nello stesso periodo fu coniata la 500 Lire con le tre caravelle.

La moneta di 500 Lire con impresso su un lato Dante Alighieri ha un diametro di 29 millimetri ed un peso di 11 grammi. Prima di capire quanto può valere la 500 Lire c’è da aggiungere che in testa al volto del poeta fiorentino c’è la scritta “Repubblica Italiana” mentre sotto i nomi del modellista Verginelli e dell’incisore Monassi.

Invece sull’altra faccia si notano raggi solari insieme a delle stelle, nubi e fiamme. Di conseguenza è ben chiaro il richiamo alla Divina Commedia e alle cantiche del Paradiso, del Purgatorio e dell’Inferno.

Quante monete potrebbero essere in circolazione?

5 milioni di monete da 500 Lire con il volto di Dante Alighieri sono state coniate. Il numero non è sicuramente elevato, perciò oggi possedere una moneta da 500 Lire può fruttare bene. Dunque, vediamo quanto valgono le 500 Lire con Dante Alighieri. Chi ha la fortuna di avere tra le mani questa particolare moneta da 500 Lire può guadagnare fino a 100 euro.