Dopo la pubblicazione il 10 dicembre del report titolato Dopo il rialzo previsto a settembre è iniziato un ribasso che potrebbe presto volgere al termine, il titolo ha guadagnato il 15%. A quel punto, però, è iniziato un movimento ribassista che presto potrebbe esaurire la sua spinta propulsive. Infatti, la forte sottovalutazione e la vicinanza dei supporti potrebbero essere un ottimo incentivo per acquistare azioni Cairo Communication.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato lo scenario rialzista sembra essere quello più probabile. Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Cairo Communication risultano sottovalutate. In particolare il rapporto prezzo/utili (PE) del titolo è uno dei più bassi di Piazza Affari. Inoltre il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.39 volte il suo fatturato del 2021.

Questo fortissima sottovalutazione è confermata dal giudizio degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

La forte sottovalutazione e la vicinanza dei supporti potrebbero essere un ottimo incentivo per acquistare azioni Cairo Communication: le indicazioni dell’analisi grafica

il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 22 febbraio a quota 1,80 euro in ribasso dell’1,42% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 1,693 euro. Questo livello, come già successo anche in passato, potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per una nuova fase rialzista. Qualora si dovesse partire al rialzo, al momento si può ipotizzare un obiettivo massimo in area 2,7 euro. Gli obiettivi precisi, però, potranno essere calcolato solo dopo che l’inversione è stata confermata

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso (rottura in chiusura di settimana di area 1,693 euro), l’obiettivo successivo si troverebbe in are 1,281 euro. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 0,869 euro.