Il 2021 è stato un ottimo anno per il titolo Aquafil. Qualche giorno fa il consiglio di amministrazione dell’azienda da discusso i risultati preliminari relativi al bilancio dello scorso anno. Qui di seguito riportiamo i numeri principali come riportati nel comunicato stampa della società.

Ricavi: 569,7 milioni di euro, in crescita del 30,5% rispetto a 436,6 milioni di euro del 2020 e del 3,8% rispetto a 549,0 milioni di euro del 2019.

Posizione Finanziaria Netta: 179,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in miglioramento del 18,0% rispetto a 218,7 milioni di euro del 31 dicembre 2020 e del 28,1% rispetto agli 249,6 milioni di euro del 31 dicembre 2019.

Ottimi numeri che se abbinati alla sottovalutazione del titolo dovrebbero fare di Aquafil uno dei migliori titoli del listino milanese. Tuttavia, la forte sottovalutazione delle azioni Aquafil non arresta la discesa iniziata già mesi fa.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e dopo la rottura del supporto in area 6,68 euro (I obiettivo di prezzo) punta al II obiettivo di prezzo in area 5,24 euro. La massima estensione ribassista si trova in area 3,80 euro, III obiettivo di prezzo.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nell’ipotesi di un immediato recupero di area 6,68 euro in chiusura settimanale.

La valutazione del titolo Aquafil

Se si guarda alla valutazione del titolo utilizzando il criterio dei multipli di mercato si scopre che le azioni Aquafil sono sempre sopravvalutate. Le cose cambiano se si guarda all’EV/Sales ratio. In sostanza, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0.93 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata essendo relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Va anche detto, poi, che le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo dagli analisti. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Infine, il consenso medio sul titolo è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50%.

La forte sottovalutazione delle azioni Aquafil non arresta la discesa iniziata già mesi fa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 6,14 euro in ribasso del 4,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

I mercati potrebbero scendere ancora di un altro 5 o addirittura 20%. Ecco la strategia per i prossimi giorni