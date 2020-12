Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi descriviamo come preparare la fonduta di brie in crosta calda semplice e gustosa ottima anche come secondo piatto.

È una ricetta semplice da realizzare, occorre poco tempo e bastano pochi ingredienti.

Il formaggio brie ha un eccellente sapore ed è indicato per la cottura in forno o in padella.

Questa pietanza può essere accompagnata da frutta secca o miele.

Ingredienti per otto porzioni

a) 400 g di formaggio brie;

b) verdure (a piacere) cotte al vapore;

c) una base circolare di pasta sfoglia pronta;

d) pane rustico ai semi;

e) salsiccette a tocchetti già cotte;

f) un uovo.

Procedimento

Tagliare la crosta del brie con un coltello affilato. Stendere la pasta sfoglia, bucherellarla e appoggiare il formaggio al centro.

Ripiegare l’ estremità della sfoglia verso il centro, in modo da avvolgere tutto il formaggio.

Mettere la forma ottenuta in una teglia rivestita di carta forno e spennellare con l’uovo sbattuto.

Inserire nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti, fino a quando non si sarà dorata.

Una volta sfornata, trasferire in un vassoio e servire a tavola accompagnando con le verdure cotte al vapore, le salsiccette e il pane rustico ai semi.

Si possono anche preparare delle singole porzioni.

Basta procurarsi delle mini teglie, tipo quelle che si usano per i cupecake.

Inserire la pasta sfoglia in ciascuna teglia, mettere i pezzetti di formaggio e chiudere.

Infornare le piccole teglie e farle cuocere per un tempo minore, rispetto alla teglia grande.

Questa ricetta può essere anche personalizzata, basta solo un po’ di creatività. La si può provare come antipasto, accompagnandola con un brindisi in compagnia di amici o parenti.

Alcuni consigli

Il segreto di questa ricetta sta tutto nella scelta del formaggio, infatti deve avere una stagionatura media.

La pasta sfoglia può essere sostituita con della pasta brisee.

Prima di chiudere lo scrigno di pasta sfoglia, lo si può ricoprire con della salsa di pomodoro e basilico, oppure con delle fettine di speck.