La folle corse al rialzo di Websolute ha ormai poco spazio per continuare. Attenzione all’inversione ribassista

Nel report di settimana scorsa scrivevamo La corsa al rialzo delle azioni Websolute potrebbe essere solo all’inizio. La previsione è stata ben centrata visto che durante la settimana appena conclusasi il titolo ha guadagnato circa il 60% rispetto alla settimana precedente. Praticamente in due settimane le azioni Websolute hanno guadagnato oltre il 125%.

Questo fortissimo rialzo è scattato a seguito della pubblicazione della semestrale. L’azienda ha riportato un ottimo risultato del primo semestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. Qui di seguito i numeri principali relativi al primo semestre 2021:

Ricavi: 9.89 milioni di euro (in aumento del 57% rispetto al 1H 2020).

Utile netto: 331.400 euro (in aumento del 412% rispetto al 1H 2020).

Margine di profitto: 3,4% (in aumento rispetto all’1,0% del 1H 2020). L’aumento del margine è stato guidato da un aumento dei ricavi.

Non deve sorprendere, quindi, che il titolo abbia reagito in maniera così violenta a questi dati. Tuttavia, la folle corse al rialzo di Websolute ha ormai poco spazio per continuare. Come si vede dal grafico, infatti, il III obiettivo di prezzo è ormai distante solo il 15% dopo che le quotazioni vi si sono avvicinate fino a una distanza del 5%.

Non ci sarebbe nulla di strano, quindi, se dovessimo assistere a prese di beneficio almeno fino in area 3,48 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a 3,48 euro, invece, metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato Websolute è sopravvalutata. Se, invece, si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo ha potenzialità di guadagno enormi. Potrebbe, infatti, andare incontro a un rialzo di oltre il 200%. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Infine ripetiamo quanto già scritto settimana scorsa Websolute è un ottimo titolo con un’eccellente situazione finanziaria. Con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo, superiore a 2, la società presenta degli ottimi fondamentali che sono alla base di un rialzo di lungo periodo.

La folle corse al rialzo di Websolute ha ormai poco spazio per continuare. Le indicazioni dell’analisi grafica

Websolute (MIL:WEB) ha chiuso la seduta del 24 settembre in rialzo del 14,4% rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 2,38 euro.

Time frame settimanale