L’odore di una focaccia appena sfornata è una sensazione unica che inebria le narici e scalda il cuore. Così semplice ma altrettanto gustosa e irresistibile, è un alimento che ogni giorno si fa spazio sulle tavole di molti italiani. Le nostre nonne sapevano bene come prepararla e il solo pensiero ci porta a un mare di ricordi d’infanzia inestimabili.

Tempo fa abbiamo spiegato i passaggi da seguire per realizzare una focaccia farcita e golosa. Oggi sveleremo come preparare la focaccia più buona che abbiamo mai assaggiato. Il tutto in pochissimo tempo e solo con ingredienti genuini. La focaccia più soffice e fragrante si prepara in 5 minuti e nessuno le resisterà, parola della nonna.

Una storia di tanti anni fa

Oggigiorno, parlando di focaccia ci viene in mente la Liguria. In effetti questo alimento aveva già conquistato il palato dei liguri nel lontano ‘500, quando la si mangiava addirittura in chiesa e ai matrimoni.

Ma le origini della focaccia risalgono a un periodo ben più antico. Si dice che già i fenici e gli antichi greci la consumassero. Anche nell’Antica Roma era un alimento conosciuto e la si abbinava solitamente al vino.

Il percorso gastronomico della focaccia arriva sino ai giorni nostri. Oggi si sfornano addirittura più varianti del classico alimento. Dalla più celebre focaccia genovese, all’altrettanto deliziosa focaccia di Recco fino a quella di Voltri. A noi la scelta.

Fatta la curiosa premessa, ecco gli ingredienti della nostra ricetta per 1 kg di focaccia:

500 gr di farina 0;

120 gr di yogurt bianco senza zucchero;

270 gr di acqua;

25 gr di olio evo;

10 gr di lievito di birra;

10 gr di sale;

un cucchiaino di zucchero.

Iniziamo amalgamando in una ciotola farina, zucchero e lievito. Proseguiamo aggiungendo yogurt, sale, olio e un goccio di acqua tiepida. Continuiamo a mescolare finché non otterremo un impasto soffice e uniforme. Adesso lasciamolo lievitare un paio d’ore.

Mentre aspettiamo, rivestiamo con carta da forno una pirofila. Recuperiamo il nostro impasto e allarghiamolo nella teglia. Facciamo i classici buchi premendo con le dita sulla pasta.

In una bacinella, mescoliamo acqua e olio in parti uguali. Basterà qualche cucchiaio per entrambi. Distribuiamo la soluzione con un pennello sulla superficie dell’impasto.

Aspettiamo un’altra ora che lieviti bene. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Passata l’attesa, spargiamo una manciata di sale sull’impasto e inforniamo per 30 minuti.

Allo scadere del tempo la nostra focaccia avrà acquisito una magnifica doratura. Abbiamo appena scoperto che la focaccia più soffice e fragrante si prepara in 5 minuti e nessuno le resisterà, parola della nonna.