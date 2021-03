Ha spopolato sul web, attraverso i siti online di cucina e attraverso i vari social media, così tanto che potremmo definirla “la ricetta dell’anno”. Di cosa parliamo? Della feta greca ovviamente! Da qualche mese non si fa altro che parlare di un piatto tanto semplice quanto buono e salutare a base di feta e pomodorini. Secondo la ricetta classica bisogna mettere la feta in una pirofila insieme ai pomodorini datterini, infornarli et voilà, il pranzo (o la cena) è pronto.

Una versione rivisitata di questo manicaretto così particolare è quella descritta in questo articolo, dove si trasforma il secondo in un primo piatto gustosissimo.

Oggi, noi della redazione di Proiezioni di Borsa proponiamo un altro primo piatto a base di feta filante, buono e sano.

La feta greca per un cremoso primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta

Prepariamo le pennette con zucchine e il famoso formaggio greco.

Ingredienti per 4 persone:

tre etti o poco più di pennette;

½ kg di zucchine;

200 grammi di feta;

aglio (uno spicchio);

olio, sale e prezzemolo q.b.

Per prima cosa tagliamo le zucchine a piccoli pezzi e mettiamole da parte. In una padella, versiamo l’olio, il sale, mettiamo lo spicchio d’aglio, facciamoli scaldare e aggiungiamo le zucchine. Lasciamole cuocere per poco più di dieci minuti a fuoco medio, uniamo la feta greca e cuciniamo a fiamma bassa mescolando frequentemente. Nel frattempo, cuociamo la pasta e non appena sarà pronta uniamola al condimento, con l’aggiunta di una spolverata di prezzemolo. Le pennette sono pronte per essere servite e soprattutto per essere gustate.

Un piatto dalle mille virtù

Sì, la feta greca per un cremoso primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta ha proprio mille virtù. Il sapore intenso del formaggio e la dolcezza delle zucchine creano una combo perfetta per le papille e per l’organismo. Infatti, l’ingente apporto di proteine della feta e l’azione diuretica delle zucchine fanno di queste pennette le regine di pranzi sani ed estremamente gustosi.